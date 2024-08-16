У украинцев больше военного потенциала, чем мы думали, – командующий войсками США в Европе

Наступление Вооруженных сил Украины в Курской области удивило и поразило многих западных военных. Они вынуждены были признать, что недооценивали военный потенциал Украины.

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Такое признание сделал генерал-лейтенант, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес. Он отметил, что недооценивали украинцев с самого начала все – и на Западе, и в России.

"Тот факт, что они смогли нарастить ударные силы и совершить рейд под носом у Москвы, говорит о многом. Они явно имеют больше военного потенциала, чем мы думали", - цитирует CBC слова Ходжеса.

Аналогичную оценку украинцам дал и канадский генерал-лейтенант, бывший командующий войсками НАТО в Афганистане Эндрю Лесли.

"Это смелый, блестящий, отважный шаг людей, буквально находящихся на переднем крае современных боевых тактик и стратегий", – охарактеризовал он наступление ВСУ в Курской области.

В свою очередь преподаватель Университета национальной обороны в Вашингтоне Филипп Карбер говорит, что украинцы в своем наступлении "уже остановились" и предполагает две возможности. Во первых, ВСУ в Курской области должны защитить захваченное и "создать там стратегическую буферную зону". Во-вторых, можно попытаться пробить российскую границу в другом месте и создать еще одну буферную зону.

Однако Карбер сказал, что не знает, что будут делать украинцы и как может ответить страна-агрессор. Он лишь заметил, что такой ответ – если он вообще будет – РФ должна сделать до сентября, иначе дождливая осенняя погода поставит крест на любых ожиданиях россиян в Курской области.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины уничтожили стратегически важный мост через реку Сейм в Глушовском районе Курской области РФ. В результате атаки в окружении оказались около 700 российских военнослужащих.

В целом операция, проводимая украинской армией в Курской области России более недели, уже охватила более 1000 квадратных километров территории РФ, и повлияла на значительное уменьшение доверия к власти у российских граждан. Недовольство россиян властями подскочило до максимума с июля 2023 года, когда ЧВК "Вагнер" поднял мятеж, а танки Евгения Пригожина чуть не дошли до Москвы.

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