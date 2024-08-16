ВСУ уничтожили стратегически важный мост на Курщине: около 700 российских военных оказались в окружении. Фото

Украинские воины уничтожили стратегически важный мост через реку Сейм в районе населенного пункта Глушково Курской области РФ. Ранее он был поврежден.

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Об этом сообщают российские пропагандисты. Они утверждают, что после уничтожения моста в окружении оказались порядка 700 российских военнослужащих.

В частности, об уничтожении моста через Сейм сообщил известный российский Z-паблик Mash. Пропагандисты утверждают, что украинские защитники выпустили по объекту "несколько американских ракет Himars".

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