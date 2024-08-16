'Отвлекающий маневр': Гиркин из российской тюрьмы выдал свою версию событий в Курской области

Осужденный в РФ военный преступник и эксглаварь "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин),который сейчас отбывает срок в колонии в Кировской области, решил дать свою интерпретацию украинского наступления на Курщину. Террорист считает, что это якобы отвлекающий маневр, а главный удар якобы придется по захваченному Россией украинскому Крыму.

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Слова Гиркина из российской тюрьмы передала его жена. В своем Telegram-канале она процитировала фрагмент письма от мужа.

В частности, по мнению террориста, Украина якобы намерена применить западные истребители F-16 по целям в оккупированном украинском Крыму.

"В отношении ситуации на фронте: внимательно слежу. Считаю удар в Курской области отвлекающим. Следует ожидать второго – главного, в котором они основные задействуют свои остальные резервы и авиацию (F-16). Вероятнее всего, в Крымском направлении", – выдал Гиркин.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее вице-премьер Ирина Верещук заявила, что Украина создает зону безопасности на территории РФ с целью защиты приграничных областей Украины, в частности, Сумщины. Оставшиеся на Курщине гражданские россияне находятся под защитой международного гуманитарного права, которого Украина полностью соблюдает, заявила чиновница.

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