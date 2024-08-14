Украина создает зону безопасности на территории РФ: Верещук рассказала, что это значит

Силы обороны создают зону безопасности на территории России с целью защиты приграничных областей Украины (прежде всего Сумщины). Гражданские россияне, которые остались в Курской области, – под защитой международного гуманитарного права, которое Украина полностью соблюдает.

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Об этом 14 августа сообщила в Telegram вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. По ее словам, силами наших военных планируется:

1. Проведение гуманитарных операций в целях поддержки гражданских лиц в пределах указанной зоны.

2. Открытие гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц: как в сторону России, так и в сторону Украины.

3. Допуск международных гуманитарных организаций в указанную зону с целью гуманитарного реагирования и мониторинга гумситуации.

"Проводится соответствующая подготовка и консультации", – написала министр.

Напомним: министр внутренних дел Игорь Клименко также заявил, что приграничье Курской области может стать буферной зоной в российско-украинской войне. Это должно оградить громады Сумщины от ежедневных вражеских обстрелов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент США Джо Байден, впервые комментируя операцию на Курщине, сказал, что она "создает настоящую дилемму" для кремлевского диктатора Владимира Путина.

– По данным The Wall Street Journal, Россия вынуждена вывести часть своих оккупационных войск из Украины из-за ситуации в Курской области. Данных о масштабе этого процесса нет.

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