"Это дилемма для Путина": Байден впервые прокомментировал операцию ВСУ на Курщине

Неожиданное наступление на Курскую область России "создает настоящую дилемму" для кремлевского диктатора Владимира Путина. Таким образом президент США Джо Байден впервые прокомментировал операцию Сил обороны Украины на территории РФ, которая началась 6 августа.

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Лидер Соединенных Штатов 13 августа, находясь в южном американском городе Новый Орлеан, ответил на журналистский вопрос о ситуации на Курщине. New York Post отметил: ранее Байден и многие официальные лица США уклонялись от прямых комментариев на эту тему.

"Я регулярно общался со своими сотрудниками, наверное, каждые четыре-пять часов в течение последних шести-восьми дней. Это (операция в Курской области. – Ред.) создает настоящую дилемму для Путина", – сказал американский президент.

"И мы были в прямом контакте, постоянном контакте с украинцами . Это все, что я собираюсь сказать об этом, пока все это находится в активной фазе", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Госдепе заявили, что Вашингтон не участвует в планировании наступления ВСУ в Курской области России. Роль США – поддерживать Киев в защите государства. Ранее в Госдепе говорили, что украинская операция на территории РФ направлена на самозащиту.

– А в Белом доме посоветовали Путину забрать свои оккупационные войска из Украины, если его беспокоит ситуация на Курщине.

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