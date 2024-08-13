'Мы поддержали': в Госдепе прокомментировали действия ВСУ в Курской области и ответили на угрозы Путина

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки заявили, что поддерживают продвижение Сил обороны Украины в Курской области. Там подчеркнули, что эта операция направлена на самозащиту.

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В то же время решения о проведении операций на территории страны-агрессора принимаются исключительно Украиной. Об этом 12 августа на брифинге в Вашингтоне сказал заместитель спикера Госдепа Ведант Патель.

По его словам, США сосредоточены на том, чтобы у Украины было необходимое оружие для защиты от полномасштабной российской агрессии. Что касается ударов ВСУ американским вооружением вглубину территории России, то разрешение на это Белый дом по прежнему не дает, не смотря на просьбы украинской власти, отметил Патель.

Он подчеркнул, что "ничего не изменилось в политике США по ударам через границу".

Отвечая на вопрос, как в Вашингтоне оценивают продвижение Сил обороны на Курщине, представитель Госдепа заявил, что Украина будет сама говорить о своих операциях, но добавил, что США поддерживают ВСУ.

"Но в целом мы поддержали украинские войска, способные защитить себя от атак российских сил, идущих из-за рубежа, принять меры, чтобы защитить себя от этих атак. Это, как говорит президент Байден, было бы здравым смыслом", – заявил Патель.

Что касается угроз российского диктатора Путина об "ответе" на операцию ВСУ в Курской области, представитель ведомства напомнил, что подобная риторика российского президента звучит уже не впервые.

Он подчеркнул, что Путин начал незаконное вторжение в Украину и если ему не нравится, как страна защищает себя, то он может просто вывести войска и завершить войну.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Белом доме также посоветовали Путину забрать свои оккупационные войска из Украины, если его беспокоит ситуация в Курской области. Главе Кремля напомнили, что агрессор в этой войне он, а Украина защищается от нападения.

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