'Убирайся к черту': в Белом доме пригрозили Путину и вспомнили о Курщине

В администрации американского президента Джо Байдена посоветовали российскому диктатору Владимиру Путину забрать свои оккупационные войска из Украины, если его беспокоит ситуация в Курской области. Главе Кремля напомнили, что агрессор в этой войне он, а Украина защищается от нападения.

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Об этом сказал Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в понедельник, 12 августа. Так американский чиновник отреагировал на очередные заявления российских чиновников о том, что операция ВСУ на Курщине якобы координируется на Западе.

Кирби назвал такие заявления пропагандой, за которую диктатор цеплялся с начала вторжения в Украину.

"Единственные, кто находится в состоянии войны в Украине – это сами россияне. Это они совершают вторжение в Украину, а Украина – защищается от агрессии. Это война России против Украины, не больше и не меньше, и так было изначально", – подчеркнул он.

Представитель Белого дома напомнил Путина, что полномасштабную войну против украинского народа начал именно он. И в любой момент он может отдать приказ и завершить войну, если ему не нравится нынешняя ситуация, в частности в Курской области.

"Это война Путина против Украины. И если ему что-то не нравится, если его что-то не удовлетворяет, есть очень простое решение – пусть он забирается к чертям из Украины и прекращает войну", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Соединенные Штаты Америки и Евросоюз отреагировали на ситуацию в Курской области. По их мнению, Украина имеет законное право действовать в пределах своих возможностей по ситуации.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 12 августа заявил, что Силы обороны контролируют около 1000 квадратных километров на Курщине. Бои идут практически по всему фронту.

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