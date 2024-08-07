'Украина имеет законное право': США и ЕС отреагировали на ситуацию в Курской области

Соединенные Штаты Америки и Евросоюз отреагировали на ситуацию в Курской области. По их мнению, Украина имеет законное право действовать в пределах своих возможностей по ситуации.

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Об этом пишут западные СМИ. По мнению представителя Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Украина имеет законное право защищаться, а США обеспечат Украину всем необходимым.

"США не изменили свою политику по поводу разрешения Украине использовать американское оружие "для противодействия непосредственным угрозам, возникающим по ту сторону границы", – заявил в среду журналистам спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, которого цитирует издание Bloomberg.

По его словам, официальные лица "свяжутся с украинскими коллегами, чтобы получить получше понимание" ситуации в Курской области.

Представитель Госдепа США Мэтью Миллер также прокомментировал события в Курской области.

"Я оставлю за Украиной говорить о своих действиях... Нет ничего необычного в том, что Украина не сообщает нам свою точную тактику перед ее воплощением. Это война, которую они ведут. Мы предоставляем им оборудование и консультации. Но когда дело доходит до повседневной тактики, иногда мы общаемся с ними, иногда нет. И уместно, чтобы они сами принимали эти решения", – отметил он во время пресс-конференции.

В Еврокомиссии также прокомментировали события в Курской области. Представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Стано в комментарии "Суспільному" заявил, что согласно международному праву, Украина "имеет законное право защищаться, в том числе нанося удары по агрессору на его территории".

"ЕС продолжает полностью поддерживать законное право Украины на защиту от российской агрессии и ее усилия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности", – сказал он.

Украинские войска после прорыва границы РФ в Курской области зашли вглубь страны на 15 км, сообщают Z-военные. По их предположениям ВСУ могут подойти к Курской атомной электростанции, чтобы держать российское командование в напряжении. В настоящее время украинские бойцы находятся примерно в 76 км от АЭС. Ночью город Курчат, где находится станция, атаковали БПЛА.

В настоящее время у россиян продолжается истерия из-за потери контроля в по меньшей мере четырех населенных пунктах приграничья в Курской области. Обстрелы ведутся в районе города Суджа, жители были почти полностью эвакуированы. По состоянию на 15.00 в местных пабликах сообщили, что Суджа уже находится под контролем ВСУ.

В связи с ситуацией на пограничных российский диктатор Владимир Путин провел совещание с правительством по заявлению о событиях в Курской области.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 6 августа в минобороны РФ заявили, что подразделения Украины прорвались на территорию Курской области в Суджанском и Кореневском районах и закрепились в приграничных селах.

– По данным росСМИ, по состоянию на 7 августа армия России не контролирует 11 населённых пунктов. В РФ сочли, что выбить противника с территории Курской области оказалось невозможным. Диктатор Путин созвал заседание Совбеза РФ.

– В частности, кафиры опасаются, что ВСУ могут захватить Курскую АЭС в городе Курчатов.

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