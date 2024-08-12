Сырский заявил, что ВСУ контролируют около 1000 квадратных километров в Курской области

Вооруженные силы Украины контролируют около 1000 квадратных километров в Курской области. Бои идут практически по всему фронту.

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Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего. Он подтвердил, что Силы обороны Украины продолжают проводить операцию на территории Курской области России.

"Группировка войск выполняет поставленные задачи, бои идут фактически по всему фронту, ситуация находится под нашим контролем", – заявил главнокомандующий.

Президент Владимир Зеленский в ответ на доклад Сырского поблагодарил всех солдат и командиров.

Напомним, что в понедельник, 12 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку. На ней он впервые подтвердил операцию в Курской области.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 августа губернатор Курской области Алексей Смирнов на совещании с диктатором Владимиром Путиным официально признал потерю контроля над 28 населенными пунктами. По его словам, глубина проникновения ВСУ – 12 км, ширина – 40 км, всего захвачено около 480 кв. км.

Путин в свою очередь признал вторжение и заявил, что армия РФ пытается "выбить противника". Он также потребовал обеспечить надежное прикрытие границы и сказал, что на очереди – Брянская область.

В Брянской, Курской и Белгородской областях РФ ранее ввели "режим контртеррористической операции", из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 тыс. человек.

В МИД Китая, комментируя бои в Курской области РФ, заявили, что "приняли во внимание соответствующую ситуацию", и позиция Пекина в отношении войны "последовательна и ясна".

Между тем, в США не считают, что события в Курской области могут стать эскалацией войны. Украина делает то, что нужно для достижения успеха в поле боя, заявили в Вашингтоне.

А российская омбудсмен Москалькова пожаловалась в ООН на якобы "нарушение прав человека" в Курской области и потребовала "осудить действия Украины".

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