'Это не эскалация': в Пентагоне прокомментировали события в Курской области

В Соединенных Штатах Америки не считают, что события в Курской области страны-агрессора России могут стать эскалацией войны. Украина делает то, что нужно для достижения успеха на поле боя.

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Об этом сказала заместительница спикера Пентагона Сабрина Сингх на брифинге в четверг, 8 августа. Она добавила, что США будут и дальше поддерживать Украину теми средствами, которые нужны Киеву.

Представительница американского оборонного ведомства также отметила, что США расценивают операцию Украины в Курской области как "действия по защите от атак из этого региона". Это, по ее словам, соответствует политике США относительно использования предоставленного Киеву вооружения.

"Мы с самого начала поддерживали Украину в ее защите от атак, которые происходят с границы. Они предпринимают меры, чтобы оградить себя от атак, которые происходят из этого региона, что соответствует политике США о том, где они могут использовать наше оружие", – подчеркнула Сингх.

Она добавила, что Штаты не поддерживают атаки вглубь территории России, а события в Курской области назвала "скорее перекрестным огнем".

Напомним, что ранее представитель Государственного департамента Мэтью Миллер отметил, что Украина не обсуждала с США операцию в Курской области до ее начала. Сейчас Киев и Вашингтон уже общаются об этом.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также подтвердила, что США не знали заранее об этой операции. Она подчеркнула, что Украина имеет право защищаться от российской агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Спикер ЕС Питер Стано заявил, что Украина в рамках своей оборонной войны против незаконной агрессии РФ имеет право на нанесение ударов по врагу там, где считает нужным, включая территорию России. Он подчеркнул, что Украина ведет законную оборонную войну против незаконной агрессии.

– Глава комитета Бундестага по обороне Маркус Фабер не видит проблемы в том, что Украина применяет оружие, предоставленное Германией, на территории РФ. После того, как военную технику поставили Киеву, она является оружием Украины.

– Ранее стало известно, что украинские войска в Курской области продвинулись на расстояние до 10 километров в глубь России. Бронетехника Сил обороны вышла на позиции вдоль трассы 38К-030 Суджа – Коренево.

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