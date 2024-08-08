'Мы общаемся с украинцами': в Вашингтоне сказали, согласовывали ли с Киевом операцию в Курской области

В США прокомментировали бои в Курской области РФ и заверили, что Украина не уведомляла их заранее об этой операции. Соответствующие заявления сделали в Госдепе США и в Белом доме.

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Так, представитель Государственного департамента Мэтью Миллер отметил, что Украина не обсуждала с США операцию в Курской области до ее начала. Сейчас Киев и Вашингтон уже общаются об этом.

"Мы общаемся с украинцами по поводу этой конкретной операции. Я предоставлю им возможность говорить о том, что там есть: какие операции [они] ведут и какие у них цели", – сказал Миллер.

Он добавил, что будет правильно, чтобы Киев публично комментировал это, а не США.

"Неудивительно, что украинцы не сообщали нам, если у них есть точная тактика, прежде чем воплотить ее. Это война, которую они ведут. Мы предоставляем им оборудование и советы, но когда речь идет о повседневной тактике, иногда мы общаемся с ними, иногда – нет. И уместно, чтобы они сами принимали эти решения", – подчеркнул спикер.

Представитель Госдепа добавил, что решение Украины о ее военных операциях не изменили политику США касательно ударов американским оружием по территории России.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также подтвердила, что США не знали заранее об операции в Курской области РФ. По ее словам, администрация обратится к Украине, чтобы узнать детали и цели операции.

Жан-Пьер подчеркнула, что Украина имеет право защищаться от российской агрессии.

"Надо помнить, что в этом регионе (Курской области – Ред.) есть российские войска. Они там находятся, атакуют из этого региона Украину. Нельзя об этом забывать", – сказала она.

Представительница Белого дома заверила, что США будут продолжать поддерживать Киев, однако тоже уточнила, что политика Штатов относительно использования американского оружия Украиной остается неизменной.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты Америки и Евросоюз отреагировали на ситуацию в Курской области. По их мнению, Украина имеет законное право действовать в пределах своих возможностей по ситуации.

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