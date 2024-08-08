Не вижу проблемы, если Украина зайдет немецкими танками в РФ, – председатель комитета Бундестага по обороне

Глава комитета Бундестага по обороне Маркус Фабер не видит проблемы в том, что Украина применяет оружие, предоставленное Германией, на территории России. После того, как военную технику поставили Киеву, она является оружием Украины, подчеркнул Фабер.

Видео дня

Об этом сообщает Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Издание цитирует слова Маркуса Фабера, которые он сказал в интервью немецким СМИ.

Так, Фабер считает, что Украина может использовать поставляемое Германией оружие, включая танк Leopard 2, для продвижения по российской территории.

"После передачи Украине это оружие становится украинским. Это касается любых средств, включая Leopard 2. После нападения России на Украину территория обоих государств является зоной боевых действий. Применение оружия регулируется положениями международного права", – заявил он.

Маркус Фабер также прокомментировал военную операцию украинской армии на территории Курской области страны-агрессора России в соцсети X. Он подчеркнул, что она вполне законна и правильная с военной точки зрения.

"Тот, кто начинает агрессивную войну против соседней страны, также превращает свою территорию в зону военных действий. Атака Украины на Курск вполне законна и разумна с военной точки зрения. Она заставляет Россию вывести войска с востока Украины", – написал Фабер.

Издание отмечает, что после наступления украинских подразделений под Курском российские пропагандистские каналы обнародовали фото, на которых якобы изображены немецкие танки Leopard 2. Газета Bild со ссылкой на Минобороны России, написала, что в операции украинской армии под Курском участвуют по меньшей мере три немецких бронетранспорта. Об этом свидетельствуют обнародованные кадры из беспилотников.

Как сообщал OBOZ.UA:

Украинские войска в Курской области продвинулись на расстояние до 10 километров вглубь России. Бронетехника Сил обороны вышла на позиции вдоль трассы 38К-030 Суджа – Коренево.

В украинском проекте "Хочу найти" заявили, что в Курской области в плен попали многие российские оккупанты. Жителей страны-агрессора, чьи родственники-захватчики перестали выходить на связь, призывали обращаться в чат-бот проекта.

Z-паблики сообщают об экстренном опрокидывании "вагнеровцев" из Африки в Курскую область. Они якобы сразу попадут на поле боя и будут пытаться остановить продолжающееся в регионе наступление украинских сил.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!