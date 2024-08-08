Z-паблики сообщают об экстренном перебрасывании 'вагнеровцев' из Африки в Курскую область. Видео

Пропагандистские Telegram-каналы сообщили, что государство-террорист Россия перебрасывает боевиков ЧВК "Вагнер" из Африки в Курскую область. Утверждают, что они сразу попадут на поле боя и будут пытаться остановить продолжающееся в регионе наступление украинских сил.

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Один из Z-каналов опубликовал видео с "вагнеровцами", которые кичились на камеру и угрожали украинцам. Пропагандисты откровенно обрадовались такому решению, поскольку ожидают, что это "может повысить боевые возможности и мобильность сил на линии приграничья".

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Отмечается, что сосредоточение "вагнеровцев" вдоль границы призвано существенно укрепить обороноспособность региона и предотвратить возможные прорывы. Также россияне ожидают, что они создадут дополнительное давление на противника, что поднимет боевой дух оккупантов.

Пропагандисты надеются, что возвращение террористов "Вагнера" станет неким "политическим сигналом" о готовности использовать все доступные ресурсы для достижения поставленных целей.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинские войска в Курской области продвинулись на расстояние до 10 километров вглубь России. Бронетехника Сил обороны вышла на позиции вдоль трассы 38К-030 Суджа – Коренево.

– В украинском проекте "Хочу найти" заявили, что в Курской области в плен попало много российских оккупантов. Жителей страны-агрессора, чьи родственники-захватчики перестали выходить на связь, призывали обращаться в чат-бот проекта.

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