В Курской области в плен попало много россиян: проект 'Хочу найти' обратился к жителям России

В украинском проекте "Хочу найти" заявили, что в Курской области в плен попало много российских оккупантов. Жителей страны-агрессора, чьи родственники-захватчики перестали выходить на связь, призвали обращаться в чат-бот проекта.

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Об этом написали на официальном Telegram-канале "Хочу найти" в среду, 7 августа. Отметим, что это украинский государственный проект по предоставлению информации о военнопленных, пропавших без вести и погибших военнослужащих армии РФ в Украине.

Там заявили, что поступает информация о том, что в Курской области в плен попало "очень много" военнослужащих ВС РФ. Речь идет как о срочниках, так и о контрактниках и мобилизованных. Также есть данные и относительно погибших оккупантах, чьи тела россияне не забрали при отступлении.

В проекте опубликовали фото, на котором, как утверждается, в плен сдаются 40 российских оккупантов.

"Если ваши близкие находились в зоне боевых действий в Судженском районе и перестали выходить на связь, оставляйте заявку в бот "Хочу найти". Такие заявки будут обрабатываться в приоритетном порядке", – говорится в сообщении.

Напомним, что у россиян продолжается истерия из-за потери контроля в по меньшей мере четырех населенных пунктах приграничья в Курской области. Обстрелы ведутся в районе города Суджа, жители были почти полностью эвакуированы. По состоянию на 15.00 в местных пабликах сообщили, что Суджа уже находится под контролем ВСУ.

В связи с ситуацией на пограничных российский диктатор Владимир Путин провел совещание с правительством по событиях в Курской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети появилась информация о том, что в Курской области попал под обстрел известный российский пропагандист Евгений Поддубный. Предварительно, в авто, в котором он ехал, попал FPV-дрон.

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