Не могут "выбить противника": Путин признал вторжение в Курскую область и сказал, что на очереди – Брянская

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что российская оккупационная армия пытается "выбить" противника из Курской области. Также военный преступник потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной.

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В то же время главарь Кремля выдал, что операция в Курской области преследует цель остановить наступление российских войск по линии боевого соприкосновения. Об этом Путин заявил 12 августа во время совещания с военным командованием РФ.

Диктатор заявил, что ФСБ и Росгвардия должны обеспечить режим контртеррористической операции в российских приграничных регионах. При этом он добавил, что следующая на очереди после Курской области может оказаться Брянская.

"Оценка происходящему в приграничных с Украиной областях будет дана, но главная задача сейчас выбить противника. Ситуация в Курской области показывает, почему киевский режим отказался от мирных предложений Москвы и посредников", – заявил диктатор.

Вместе с тем главарь Кремля похвастался, что после начала активных боевых действий в Курской области темпы наступления российской армии на всей линии соприкосновения не только не снизились, но и якобы увеличились в 1,5 раза.

Вдобавок главный военный преступник России повторил привычные пропагандистские нарративы Кремля о том, что "Запад воюет с РФ руками украинцев", а также об "ударах Украины по мирным гражданам".

"Теперь ясно, почему киевский режим отказывался от наших предложений вернуться к мирному плану урегулирования. Так же, как и к предложениям нейтральных и заинтересованных посредников. Судя по всему, противник при помощи своих западных хозяев, он выполнял и их волю, и руками украинцев Запад с нами воюет", – выдал диктатор.

Напомним, в министерстве иностранных дел Китая отреагировали на начало активных боевых действий в Курской области РФ. В ведомстве заявили, что "приняли к сведению соответствующую ситуацию". Также в министерстве ответили, что позиция Китая касательно российско-украинской войны "последовательна и ясна".

Как сообщал OBOZ.UA, в Соединенных Штатах Америки не считают, что события в Курской области страны-агрессора России могут стать эскалацией войны. Украина делает то, что нужно для достижения успеха на поле боя.

Ранее сообщалось, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова пожаловалась в ООН на якобы "нарушение прав человека" в Курской области и потребовала "осудить действия Украины".

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