В Министерстве иностранных дел Китая отреагировали на начало активных боевых действий в Курской области РФ. В ведомстве заявили, что "приняли к сведению соответствующую ситуацию".

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Также в министерстве ответили, что позиция Китая касательно российско-украинской войны "последовательна и ясна". Об этом сообщили в пресс-службе МИД Китая.

В китайском дипломатическом ведомстве заявили, что все стороны конфликта должны соблюдать принципы, которые не приведут к эскалации. В частности, в Пекине считают, что поле боя не должно расширяться и все стороны конфликта не должны прибегать к борьбе.

Кроме того, в Китае в очередной раз заявили, что Пекин поддерживает связь с международным сообществом и играет конструктивную роль в содействии политическому урегулированию войны.

"Китай принял к сведению соответствующую ситуацию. Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна, призывая все стороны соблюдать "три принципа" деэскалации ситуации, то есть поле боя не должно перерастать, война не должна обостряться, и все стороны должны не прибегать к борьбе. Китай продолжит поддерживать связь с международным сообществом и играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию кризиса", – говорится в заявлении МИД Китая.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки не считают, что события в Курской области страны-агрессора России могут стать эскалацией войны. Украина делает то, что нужно для достижения успеха на поле боя.

Как сообщал OBOZ.UA, представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявил, что Украина в рамках своей оборонной войны против незаконной агрессии РФ имеет право на нанесение ударов по врагу там, где считает нужным, включая территорию России. Он подчеркнул, что Украина ведет законную оборонную войну против незаконной агрессии.

Ранее сообщалось, что российская омбудсмен Татьяна Москалькова пожаловалась в ООН на якобы "нарушение прав человека" в Курской области и потребовала "осудить действия Украины".

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