Госдеп: США не участвуют в планировании операции ВСУ в Курской области

Соединенные Штаты не участвуют в планировании операции Сил обороны Украины, проводимой в Курской области России. Роль США – поддерживать Киев в защите государства.

Видео дня

Об этом заявил заместитель представителя Государственного департамента Ведант Пател во время брифинга в Вашингтоне. Он отметил, что оставит украинским военным комментировать ход операции на Курщине.

"Мы не вовлечены ни в одну составляющую, планирование или подготовку этой операции. Оставлю украинским военным возможность о ней говорить", - сказал Пател, отвечая на вопросы журналистов.

В то же время представитель Госдепа подчеркнул, что именно Россия начала и продолжает войну против Украины. Украина же защищается от российской агрессии и имеет право выбирать, как ей вести эту защиту.

По его словам, США сосредоточены на том, чтобы у Украины было необходимое оружие для защиты от полномасштабной российской агрессии.

"Наша роль и то, на чем мы сосредоточены, - это поддержка способности Украины себя защищать, что, по нашему мнению, здравый смысл. Особенно когда речь идет о защите от атак и операций, которые могут происходить непосредственно неподалеку от границы", - пояснил Пател.

Как сообщал OBOZ.UA:

Ранее в Белом доме также посоветовали Путину забрать свои оккупационные войска из Украины, если его беспокоит ситуация в Курской области. Главе Кремля напомнили, что агрессор в этой войне он, а Украина защищается от нападения.

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс прокомментировал жалобы Москвы на операцию ВСУ в Курской области. Он напомнил, что россияне оккупировали в 100 раз больше украинской территории.

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель выразил полную поддержку украинской операции в Курской области . По его словам, Курское наступление демонстрирует силу и решительность украинских военных.

Все правительственные партии Дании единогласно поддержали операцию ВСУ в Курской области. Копенгаген также не беспокоит, что датское оружие потенциально может использоваться в этой операции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!