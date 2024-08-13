Боррель об украинской операции в Курской области: полностью поддерживаем

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель выразил полную поддержку украинской операции в Курской области. По его словам, Курское наступление демонстрирует силу и решительность украинских военных.

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Это произошло после переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Об этом Боррель сообщил в своем аккаунте в соцсети Х.

Во время телефонного разговора Кулеба и Боррель обсудили последние события на передовой, включая операцию в Курской области РФ. Боррель еще раз подтвердил, что ЕС поддерживает борьбу украинского народа за независимость и территориальную целостность.

"Я снова заявил о полной поддержке ЕС борьбы украинского народа. Путину не удалось сломить сопротивление Украины против его неоправданного вторжения, и теперь его вынуждают отступить на территорию Российской Федерации", – подчеркнул он.

Накануне диктатор Путин заявил россиянам, мол, армия РФ пытается "выбить врага" из Курской области, и похвастался, что несмотря на эти события темпы ее наступления на украинском фронте "увеличились в 1,5 раза". В то же время, от своих чиновников военный преступник требовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной.

Напомним, ранее украинские военные рассказали WSJ о деталях прорыва в Курскую область. По словам защитников, они "ожидали более жесткого сопротивления" со стороны так называемой второй армии мира.

Также сообщалось, что накануне Киев впервые официально признал проведение операции в Курской области РФ, а главком ВСУ Александр Сырский заявил, что на 12 августа ВСУ контролировали около 1000 квадратных километров в Курщине.

Между тем, в ISW констатировали, что, несмотря на российские заявления, ВСУ продолжают продвигаться в Курской области. Между тем, российский диктатор Владимир Путин пытается переложить ответственность за ситуацию в этом регионе на российских военных и чиновников и уже публично заявил об отказе от переговоров с Киевом.

В то же время в СБУ предупредили, что в Курщине враг может инсценировать преступления против гражданских, а в ЦПИ проанализировали, какие фейки распространяют россияне из-за событий в Курской области.