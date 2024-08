ISW: несмотря на российские заявления, ВСУ продолжают продвигаться в Курской области. Карта

Украинские силы продвигаются дальше в Курской области РФ, несмотря на недавние заявления российских военкоров о том, что их войска стабилизируют новую линию фронта. Чиновники соседних регионов страны-агрессора дают особенно откровенные и тревожные оценки украинскому наступлению, прогнозируя его распространение.

Видео дня

На этом фоне российские силовики могут организовать военные преступления на курском пограничне, чтобы дискредитировать Украину и поддержку ее действий Западом. Обо всем этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Успехи ВСУ

Большинство российских провоенных блогеров 11 августа заявили, якобы украинская наступательная активность снизилась в Курской области. Однако их связанный с Кремлем коллега опроверг эти заявления на следующий день, признав, что армия РФ далека от стабилизации ситуации, отчасти из-за плохого командования.

Сообщается, что ВСУ начали новые продвижения в западную часть российского региона в районе Слободки-Ивановки, Теткино, Гордеевки, Успенки и Викторовки. Российские источники утверждают, что украинские силы контролируют Слободку-Ивановку, Успеновку и Викторовку; бои продолжаются в районе Снагоста и Кремяного; ВСУ наступают к северу и югу от Коренево, пытаясь обойти населенный пункт. Отмечается, что украинские силы недавно продвинулись в Кремяном и к востоку от Журавлей; имеют продвижения в лесной местности к северу и востоку от Семеновки.

Хотя точные контуры продвижения ВСУ в ISW называют неясными, анализируя геолокационные кадры, там добавили, что украинские силы недавно действовали в Судже и северной части Заолешенки. Также украинскую технику заметили в северной части Гирьи, что, по мнению специалистов, указывает, по крайней мере, на их временное продвижение в этот поселок.

Кроме того, ВСУ недавно действовали в Дарьино и, вероятно, проводили трансграничные наступления при поддержке бронетехники из Сумской области к северо-западу от Грайворона, из Белгородской области в районе Колотиловки и Прелесья и к югу – возле Безымено.

Откровенная реакция российских губернаторов

Глава Белгородской области РФ Вячеслав Гладков выразил обеспокоенность по поводу "тревожной" украинской активности вдоль границы с регионом. Его коллега по Курску Алексей Смирнов признал, что украинские силы "захватили 28 населенных пунктов в Курской области и продвинулись примерно на 12 км вглубь" по всему 40-километровому фронту.

"Украинские силы действовали в или около 29 населенных пунктах в Курской области по состоянию на 11 августа, и в 40 – по состоянию на 12 августа. Недавно они действовали на расстоянии до 24 км от международной границы. Поэтому оценка Смирновым ширины линии фронта, по-видимому, совпадает с районом, где ведутся основные боевые действия между Снагостом и Плехово", – подтвердили в ISW.

Агрессор готовит циничные провокации

Тем временем высокопоставленные украинские чиновники предоставили обновленную информацию о наступлении в Курской области и предупредили о намерениях Кремля совершить военные преступления против собственного населения, чтобы дискредитировать Украину.

Так, главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский 12 августа заявил, что украинские силы контролируют около 1000 кв. км российской территории, предположительно в пределах Курской области. ISW пока утверждает, что ВСУ прошли примерно на 800 кв. км (на 12 августа), хотя и не оценивает, что они контролируют всю территорию в пределах максимальных размеров заявленных продвижений.

Также аналитики подчеркнули, что президент Украины Владимир Зеленский накануне впервые официально подтвердил продолжающуюся украинскую операцию на территории РФ. Он отметил, что правительство готовит план решения гуманитарных проблем в районах Курской области, где действуют украинские силы.

А в СБУ предупредили, что российские спецслужбы будут использовать эту ситуацию, чтобы ложно обвинить ВСУ в совершении военных преступлений. В частности, российские силовики могут инсценировать преступления против жителей Курской области РФ, чтобы в дальнейшем обвинить Украину и подорвать западную поддержку ее операции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Государственном департаменте США заявили, что поддерживают продвижение ВСУ в Курской области России. Там ответили на угрозы Кремля, подчеркнув, что эта операция направлена на самозащиту Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!