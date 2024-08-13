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ISW: несмотря на российские заявления, ВСУ продолжают продвигаться в Курской области. Карта

Марина Лисничук
War
3 минуты
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ISW: несмотря на российские заявления, ВСУ продолжают продвигаться в Курской области. Карта

Украинские силы продвигаются дальше в Курской области РФ, несмотря на недавние заявления российских военкоров о том, что их войска стабилизируют новую линию фронта. Чиновники соседних регионов страны-агрессора дают особенно откровенные и тревожные оценки украинскому наступлению, прогнозируя его распространение.

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На этом фоне российские силовики могут организовать военные преступления на курском пограничне, чтобы дискредитировать Украину и поддержку ее действий Западом. Обо всем этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Успехи ВСУ

Большинство российских провоенных блогеров 11 августа заявили, якобы украинская наступательная активность снизилась в Курской области. Однако их связанный с Кремлем коллега опроверг эти заявления на следующий день, признав, что армия РФ далека от стабилизации ситуации, отчасти из-за плохого командования.

Сообщается, что ВСУ начали новые продвижения в западную часть российского региона в районе Слободки-Ивановки, Теткино, Гордеевки, Успенки и Викторовки. Российские источники утверждают, что украинские силы контролируют Слободку-Ивановку, Успеновку и Викторовку; бои продолжаются в районе Снагоста и Кремяного; ВСУ наступают к северу и югу от Коренево, пытаясь обойти населенный пункт. Отмечается, что украинские силы недавно продвинулись в Кремяном и к востоку от Журавлей; имеют продвижения в лесной местности к северу и востоку от Семеновки.

ISW: несмотря на российские заявления, ВСУ продолжают продвигаться в Курской области. Карта

Хотя точные контуры продвижения ВСУ в ISW называют неясными, анализируя геолокационные кадры, там добавили, что украинские силы недавно действовали в Судже и северной части Заолешенки. Также украинскую технику заметили в северной части Гирьи, что, по мнению специалистов, указывает, по крайней мере, на их временное продвижение в этот поселок.

Кроме того, ВСУ недавно действовали в Дарьино и, вероятно, проводили трансграничные наступления при поддержке бронетехники из Сумской области к северо-западу от Грайворона, из Белгородской области в районе Колотиловки и Прелесья и к югу – возле Безымено.

Откровенная реакция российских губернаторов

Глава Белгородской области РФ Вячеслав Гладков выразил обеспокоенность по поводу "тревожной" украинской активности вдоль границы с регионом. Его коллега по Курску Алексей Смирнов признал, что украинские силы "захватили 28 населенных пунктов в Курской области и продвинулись примерно на 12 км вглубь" по всему 40-километровому фронту.

"Украинские силы действовали в или около 29 населенных пунктах в Курской области по состоянию на 11 августа, и в 40 – по состоянию на 12 августа. Недавно они действовали на расстоянии до 24 км от международной границы. Поэтому оценка Смирновым ширины линии фронта, по-видимому, совпадает с районом, где ведутся основные боевые действия между Снагостом и Плехово", – подтвердили в ISW.

Агрессор готовит циничные провокации

Тем временем высокопоставленные украинские чиновники предоставили обновленную информацию о наступлении в Курской области и предупредили о намерениях Кремля совершить военные преступления против собственного населения, чтобы дискредитировать Украину.

Так, главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский 12 августа заявил, что украинские силы контролируют около 1000 кв. км российской территории, предположительно в пределах Курской области. ISW пока утверждает, что ВСУ прошли примерно на 800 кв. км (на 12 августа), хотя и не оценивает, что они контролируют всю территорию в пределах максимальных размеров заявленных продвижений.

ISW: несмотря на российские заявления, ВСУ продолжают продвигаться в Курской области. Карта

Также аналитики подчеркнули, что президент Украины Владимир Зеленский накануне впервые официально подтвердил продолжающуюся украинскую операцию на территории РФ. Он отметил, что правительство готовит план решения гуманитарных проблем в районах Курской области, где действуют украинские силы.

А в СБУ предупредили, что российские спецслужбы будут использовать эту ситуацию, чтобы ложно обвинить ВСУ в совершении военных преступлений. В частности, российские силовики могут инсценировать преступления против жителей Курской области РФ, чтобы в дальнейшем обвинить Украину и подорвать западную поддержку ее операции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Государственном департаменте США заявили, что поддерживают продвижение ВСУ в Курской области России. Там ответили на угрозы Кремля, подчеркнув, что эта операция направлена на самозащиту Украины.

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