Уничтожили один из семи крупнейших арсеналов Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в европейской части, во Владимирской области, возле города Киржач.

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51-й арсенал ГРАУ — це територія площею 3,5 кв. км, залізнична платформа, цехи для переспорядження ракет і відновлення боєприпасів, підземні будівлі для зберігання й наземні для регламентних робіт, пише Кирило Данильченко для LB.ua.

Пожежа вийшла за територію бази й перекинулася на ліс навколо — це не дасть підійти розрахункам пожежних машин, поїзду, охолодити дахи підземних сховищ і загасити наземні.

Не плями пожеж від розльоту ракет, а потужне загоряння, з епіцентром посеред арсеналу.

Цілий губернатор Володимирської області несе дичину, що так, детонації тривали усю ніч, але вже затихають — це головна ознака у РФ, що щось сталося.

Чиновники несуть дивне, кожен своє: хтось — про порушення техніки безпеки, хтось — що небезпеки немає просто в розпал евакуації селищ поруч.

Були щонайменше п’ять величезних майданчиків з боєприпасами на ґрунті, у яких вийшов термін придатності. Там кілотонни двигунів до ракет, мін, що згнили, снарядів — усе це в різних ділянках бази, неможливо, щоб це зайнялося, а арсенал вижив.

Було щонайменше кілька сильних детонацій на сотні тонн: вибиті шибки, фонтани полум'я та землі — це вибухають підземні сховища.

Але їх меншість — менш ніж половина з 80 складів і майданчиків.

Уявити, що почали заводитись капсули під землею і щось вижило нагорі, неможливо.

Ракети падають за 8–10 км від епіцентру багато годин, почалися пожежі в навколишніх селах. Якби знищені 1–2 склади одночасною сильною детонацією, то цього не було б.

Тож вони заводяться по черзі — з поширенням пожежі.

З 2010 року було кілька хвиль модернізації арсеналу: будували капсульні підземні сховища, обваловані, з брамою та системами гасіння.

У 2017 році у РФ вже йшов досудовий розгляд щодо цього арсеналу — з 1,3 млрд рублів украли 640 млн.

Тож корупція вбиває. Хоч у Росії, хоч в Україні. І тому боротьба з корупцією зав'язана на будь-які транші й допомогу нам — марно наливати воду в діряве відро.

Зважаючи на те, що поруч ППО Москви з його С-300 В, здатними перехоплювати балістику, в принципі, хорошими системами ППО, залізнична розв'язка й багато підземних складів — безперечно, на 51-му арсеналі зберігали важливі високотехнологічні засоби.

ПТУР, зокрема вертолітні, ракети до ППО, особливо до С-300 / 400, різні боєголовки до ОТРК, високоточні снаряди — не скрізь є апаратура КВПС, персонал, здатний проводити регламентні роботи та з компетенціями в ремонті.

Під час великої війни 51-й арсенал, ймовірно, став логістичною базою: сюди звозили те, що вимагає вибракування, відновлення, а також допомогу з Білорусі, Північної Кореї та Ірану в міру вичерпання запасів.

Навіть без імпорту, а просто мільярди в землю, на системи пожежогасіння, автомобілі, вантажну техніку, знищені системи РЕБ — це шалені гроші.

А з боєприпасами злетів у повітря бюджет великого міста, може й не за рік. Перед літньою кампанією те, що лікар прописав, — не лише знищення боєприпасів, а й можливості відновлювати їх, канібалізувати ракети, змінювати двигуни.

Та й 64 км на схід від Москви — приємно, що дістали таку складну, добре захищену ціль.

Незадовго до детонації були повідомлення про активність дронів Сил оборони України в регіоні. Хоча на сьогодні немає даних ні про проліт ракет, ні про пікірування на ціль "Лютих" — було б добре, щоб диверсія, пошуки винних і розслідування надовго паралізували вцілілих співробітників.

Знищення кількох великих арсеналів і залежність на 70% від постачання з Ірану та Північної Кореї — маркер рівня виснаженості Москви. І того, у що реально вилилася кумедна війна за три дні з "вигаданою країною".