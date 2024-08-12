Следует быть бдительными: в ЦПИ рассказали, какие фейки распространяют россияне из-за событий в Курской области

Россияне уже начали распространять фейки из-за событий в Курской области. Они пытаются использовать ситуацию в регионе для новых информационных атак против Украины.

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В Центре противодействия дезинформации рассказывают, какие именно лживые нарративы распространяют оккупанты. И предупреждают, что украинцам нужно быть внимательными.

"Российский режим и командование армии РФ очень обеспокоены тем, что боевые действия в Курской области не сопровождаются насилием против гражданских. Напротив, людям не мешают удовлетворить гуманитарные нужды, по желанию местным позволяют выехать в зоны без боевых действий", – говорится в сообщении ЦПД.

Как отметил руководитель организации, офицер Сил обороны Украины Андрей Коваленко, на сегодняшний день враг сосредоточен на создании таких угроз:

– Россияне пытаются информационно обвинить Украину в совершении военных преступлений на территории РФ. Враг распространяет фейки о якобы убийствах украинскими военными гражданских, запугивании людей, мародерстве и других преступлениях. Для распространения этих фейков используются вымышленные слова местных очевидцев и допросы украинских военнопленных. У врага нет никаких подтверждений, поэтому он манипулирует и лжет.

– Пропаганда РФ будет прилагать большие усилия, чтобы с помощью фейков сделать в Судже и других местах в Курской области сцены якобы военных преступлений. По замыслу российских пропагандистов это должно отвлечь внимание мирового сообщества от преступлений россиян в Украине, а также стать основанием для новых обвинений в адрес нашего государства. Для россиян операции "под чужим флагом" являются давней традицией.

– По имеющейся информации, россияне будут пытаться инсценировать или совершить на территории Курской области такие преступления, которые совершали сами на оккупированной территории Украины, чтобы обвинить в этом украинцев. Спецслужбы России планируют провокации в отношении гражданских руками переодетых в форму ВСУ собственных агентов.

– Приближенность Курской АЭС к зоне боевых действий враг пытается использовать для нового ядерного шантажа мира и обвинений Украины. Возможны провокации на территории Курской АЭС по обвинению Украины, как это происходит на оккупированной Запорожской станции. В частности, вчера российские оккупанты устроили пожар на территории ЗАЭС.

– Враг распространяет фейки об участии в боевых действиях на территории Курской области военнослужащих стран НАТО. Это делается для дальнейшего устрашения россиян "угрозой с Запада" и распространения соответствующей дезинформации в странах Глобального Юга.

Ранее Служба безопасности Украины заявила о попытках России использовать ситуацию в Курской области для обвинений украинских воинов в совершении военных преступлений. По данным украинской спецслужбы, Москва уже распространяет различные фейки и вбросы, а также может прибегнуть к инсценировке преступлений, однако все это бесполезно и не повлияет на наступательные действия украинских защитников и мнение западных партнеров.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 августа Путин признал вторжение в Курскую область и заявил, что армия РФ пытается "выбить противника". Он также потребовал обеспечить надежное прикрытие границы.

В Брянской, Курской и Белгородской областях РФ перед этим ввели "режим контртеррористической операции", из приграничных районов эвакуировали более 76 тыс. человек.

Омбудсмен Москалькова пожаловалась в ООН на якобы "нарушение прав человека" в Курской области и потребовала "осудить действия Украины".

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