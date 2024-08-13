'Ожидали более жесткого сопротивления': украинские военные рассказали WSJ о деталях прорыва в Курскую область

Боевые действия в Курской области, в результате которых украинские войска за несколько дней захватили более двух десятков сел молниеносным наступлением, шокировали РФ и подняли моральный дух в Украине. Украинские защитники говорят, что во время вторжения ждали более жесткого сопротивления от россиян.

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Об этом говорится в статье американской газеты The Wall Street Journal, опубликованной 12 августа. Журналисты побеседовали с украинскими воинами, чтобы рассказать о наступлении на Курск глазами его участников.

В частности, 33-летний командир украинского взвода на позывной "Янык" рассказал, как на прошлой неделе около трех часов ночи его подразделение столкнулось с самым серьезным препятствием в своем дерзком наступлении на территорию РФ: им оказался ряд бетонных пирамид – так называемых зубов дракона, которые должны были бы помешать движению танков.

"Они быстро ударили по одной из пирамид тремя танковыми снарядами, а затем протиснулись через прореху на своих бронированных машинах. Российские враги, преимущественно солдаты срочной службы, в большинстве своем сбежали или сдались, поскольку были быстро разбиты", – пишет газета о начале украинского прорыва, суммируя рассказы военных.

За два с половиной года Россия не построила линию обороны, говорит "Янык", описывая свои впечатления о том участке, где прорывалось его подразделение.

12 августа он был в деревне близ российской границы, готовясь вернуться к контролируемому Украиной городу Суджа, расположенному примерно в 12 км от границы вглубь РФ.

На видео с территории России, которое он опубликовал в соцсетях, видно, как "Янык" едет по темным безлюдным дорогам, останавливаясь, чтобы подобрать знаки завоеванных сел как трофеи.

"Теперь мы будем тусоваться на вашей земле так, как вы на нашей", – говорит военный на одном из видео.

Судя по рассказам других защитников, в Курской операции принимают участие даже силы ВСУ, привлеченные из других участков фронта.

В частности, в одном из населенных пунктов Украины вблизи российской границы двое украинских солдат, ожидавших приказа присоединиться к Курской операции, рассказали журналистам, что только что прибыли с Покровского направления, где украинские силы испытывают сильное давление армии РФ.

"Мы пришли помочь", – сказал один из них.

Другой военный сказал, что был удивлен, узнав, что его перебрасывают с Донбасса на пограничную Сумщину. Ведь в его подразделении на востоке Украины было так мало людей, что пехотинцы провели в окопе 45 дней.

Еще за неделю до наступления на Курщину этот 25-летний военный был дислоцирован в Часовом Яру – одной из самых горячих точек на линии фронта.

На Курском направлении, по его словам, концентрация войск больше. Здесь он помогает укреплять тылы, в то время как украинские силы продвигаются дальше. По сравнению с востоком Украины, небо менее насыщено дронами, которые на Донбассе делают невозможными практически любое движение, сравнивает он.

Другие украинские силы перебросили на Сумщину заранее. Заместитель командира одного из отрядов "Покемон", который участвует в наступлении, рассказал, что его подразделение направили сюда около двух месяцев назад, однако о Курской операции он узнал только незадолго до ее начала.

"Все более-менее довольны тем, как все происходит", – сказал он.

Военный добавил, что ожидал более жесткого сопротивления.

"В основном это были дети, проходившие срочную службу", – сказал он о российских солдатах, с которыми ему пришлось столкнуться.

Его отряд взял троих пленных, самому молодому из них 19 лет.

Покемон считает, что вторжение может укрепить позиции Украины, дав Киеву возможность "торговаться" с РФ.

Несмотря на достижения Курского наступления, он отмечает, что обеспечивать украинские подразделения в РФ должным образом будет сложно.

"Логистика должна быть очень хорошо продумана", – сказал защитник.

Другой украинский военный, с которым пообщалась WSJ, выразил надежду, что наступление ускорит прекращение войны.

Он еще не участвовал в операции в Курской области, но рассказал, что другие военные из его бригады взяли четырех пленных из артиллерийской части армии РФ. Еще двое были убиты, остальные сбежали.

"Со Второй мировой войны это впервые, когда война происходит на территории России. Все боялись России, но мы показываем, что бояться нечего", – говорит воин.

Окончательные планы Украины в Курском наступлении остаются непонятными, пишет американская газета. Но независимо от того, будет ли Украина пытаться расширить свое проникновение на территорию РФ, или будет держаться за то, что уже удалось завоевать, украинским Силам обороны придется пойти на компромиссы, считает Дэвид Благден, исследовательских вопросов международной безопасности и преподаватель британского Эксетерского университета.

Он указал, что если ВСУ постараются продолжать проникновение на территорию РФ, а также удерживать уже занятую территорию, то потребности в живой силе, вооружении и логистическом обеспечении "будут значительными, особенно по мере того, как становятся все больше линии поставок".

Между тем, пока продолжаются бои на Курщине, войска РФ продолжают добывать позиции на востоке Украины, подступая дальше к Покровску, важному логистическому центру ВСУ, и нанося удары по соседнему городу Часов Яр, расположенному на стратегически важных высотах в Донбассе, пишет The Wall Street Journal.

Street Journal.

Как сообщал OBOZ.UA, в отчете за 12 августа аналитики ISW указали, что силы Украины продвигаются дальше в Курской области, несмотря на заявления россиян о том, что армия страны-агрессора якобы стабилизирует линию фронта. А руководители соседних регионов РФ дают тревожные оценки украинскому наступлению, прогнозируя его распространение.

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