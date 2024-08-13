"Совершенно нормально": в Дании все партии единогласно поддержали операцию ВСУ в Курской области

Все правительственные партии Дании поддержали решение Украины провести наступление на территорию Курской области России. Копенгаген также не волнует, что датское оружие потенциально может использоваться в этой операции.

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Издание DR отметило, что 6 августа впервые за всю войну ВСУ вошли в Россию. "Однако это не то, что вызывает страх в Кристиансборге", – заявили журналисты. Дворец Кристиансборг – это центр законодательной, исполнительной и судебной власти Дании.

Представитель Социал-демократической партии Йеспер Петерсен позитивно высказался о действиях ВСУ. "Когда вы видите, что у них есть ресурсы и силы для проведения такого рода операции, появляется повод для оптимизма", – сказал он.

Депутат Михаэль Ааструп, член партии Венстре в коалиционном правительстве Дании, подчеркнул: это "совершенно нормально", что Украина пересекла российскую границу.

Представитель "Умеренных" Йеппе Се солидарен: он назвал атаку "совершенно естественной".

"Иногда придется пересечь границу страны, с которой вы воюете... Думаю, это совершенно естественно в приграничной войне между двумя странами", – заявил политик.

Спикер Датской народной партии Алекс Арендцен назвал наступление на Курщину "абсолютно блестящим".

"По мнению всех сторон, с которыми беседовал DR, не имеет большого значения, что потенциально именно датские танки могли пересечь границу на прошлой неделе и застать врасплох россиян", – обратили внимание журналисты.

К примеру, член Либерального альянса Ларс-Кристиан Браск уверен: нет оснований полагать, что украинцы не соблюдают законы войны.

"Украинцы охотятся на военных и военные базы и ничего не делают с мирным населением. У них другая этика и мораль, чем у русских. Они уважают права человека", – заявил депутат.

"Мы не видим необходимости говорить Украине, где проходит граница. Если они думают, что им нужно бомбить [российскую] артиллерию, такова их оценка", – сказал представитель Социалистической народной партии Карстен Хенге.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Великобритании Грант Шеппс прокомментировал жалобы Москвы на операцию ВСУ в Курской области. Он напомнил, что россияне оккупировали в 100 раз больше украинской территории.

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