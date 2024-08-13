Россия оккупировала гораздо большую территорию Украины, и это важно помнить, когда российский диктатор Владимир Путин возмущается операцией ВСУ в Курской области. Чтобы прекратить войну, Россия должна покинуть украинские земли.

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Такое заявление сделал министр обороны Великобритании Грант Шеппс. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Х.

"Возмущение Путина относительно дерзости Украины захватить около 1000 кв. км Курской области России следует рассматривать в контексте незаконной оккупации Путиным в 100 раз большей территории Украины (значительно более 100 000 кв. км). Для прекращения этой войны Россия должна покинуть демократическую Украину", – подчеркнул Грант Шеппс.

накануне диктатор Путин заявил россиянам, мол, армия РФ пытается "выбить врага" из Курской области, и похвастался, что несмотря на эти события темпы ее наступления на украинском фронте "увеличились в 1,5 раза". В то же время, от своих чиновников военный преступник требовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной.

Напомним, ранее украинские военные рассказали WSJ о деталях прорыва в Курскую область. По словам защитников, они "ожидали более жесткого сопротивления" со стороны так называемой второй армии мира.

Также сообщалось, что накануне Киев впервые официально признал проведение операции в Курской области РФ, а главком ВСУ Александр Сырский заявил, что на 12 августа ВСУ контролировали около 1000 квадратных километров в Курщине.

Между тем, в ISW констатировали, что, несмотря на российские заявления, ВСУ продолжают продвигаться в Курской области. Между тем, российский диктатор Владимир Путин пытается переложить ответственность за ситуацию в этом регионе на российских военных и чиновников и уже публично заявил об отказе от переговоров с Киевом.

В то же время в СБУ предупредили, что в Курщине враг может инсценировать преступления против гражданских, а в ЦПИ проанализировали, какие фейки распространяют россияне из-за событий в Курской области.