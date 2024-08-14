Россия выводит часть войск из Украины для отправки подкрепления на Курщину – WSJ

Россия вынуждена вывести часть своих оккупационных войск из Украины из-за ситуации в Курской области. Данных о масштабе этого процесса нет.

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О начале переброски сил The Wall Street Journal заявили официальные американские лица. Издание подчеркнуло: новая оценка США подтвердила утверждения украинских чиновников, которые говорили, что неожиданная операция на Курщине отвлекла внимание ВС РФ.

В Белом доме сообщали: украинская сторона не предупреждала Вашингтон об этой операции заранее.

Один из американских источников заявил WSJ 13 августа, что Украина искала возможности использовать бреши в российских линиях обороны, надеясь, что это вынудит Россию совершить переброску войск из активных точек фронта.

Украинские военные, которые участвуют в операции и которые общались с WSJ, настроены позитивно.

"Пока что мы имеем преимущество", – сказал представителям СМИ артиллерист ВСУ, которого журналисты застали возле круглосуточного магазина по дороге в Россию.

Другой воин отметил, что сейчас Силы обороны встречают больше сопротивления военнослужащих РФ.

"Они собирают войска, привозят резервы", – заявил солдат, который запасался сигаретами, бензином и теплой одеждой, чтобы забрать припасы с собой на Курщину. Но он сказал, что Украина продвигается вперед. "Идем, идем, идем", – сказал он.

Как писал OBOZ.UA:

– В отчете за 13 августа аналитики Института изучения войны констатировали, что несмотря на попытки России стабилизировать ситуацию, ВСУ продолжают продвигаться в Курской области.

– Аналитик, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь заявил, что операция Сил обороны на Курщине поставила Москву перед стратегической дилеммой.

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