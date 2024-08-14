ISW: несмотря на попытки России стабилизировать ситуацию, ВСУ продолжают продвигаться в Курской области. Карта

Украинские войска продолжают продвигаться в Курской области на фоне попыток России стабилизировать линию фронта в этом районе. В настоящее время Силы обороны действуют, по меньшей мере, в 41 населенном пункте этого региона, а Киев четко обозначил несколько целей операции.

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Об этом говорится в аналитике американского Института изучения войны (ISW). Там обратили внимание, что украинские власти сообщили об уже 74 населенных пунктах Курской области, которые сейчас контролируют.

"Непонятно, имел ли в виду Зеленский, что украинские силы действуют в 74 населенных пунктах, или другой тип географических административных единиц. ISW наблюдала за заявлениями и геолокационными видеоматериалами, указывающими на то, что по состоянию на 13 августа украинские силы действуют примерно в 41 населенном пункте Курской области или вблизи них, хотя в этом районе много чрезвычайно малых населенных пунктов и местностей, которые ISW не включила в этот подсчет", – отметили аналитики.

Украина подтвердила дальнейшее продвижение ВСУ

В ISW отметили, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил продолжение украинского наступления и пополнение обменного фонда в Курской области РФ. Украинский лидер пояснил, что российские террористы с 1 июня 2024 года нанесли около 2100 артиллерийских ударов из Курской области по Сумской. Поэтому операции Украины направлены на защиту границ Украины от российских оккупантов.

Также аналитики напомнили, что 13 августа спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Украина не заинтересована в захвате территории Курской области. По его словам, мы только должны защититься от российских ударов и оттеснить российские войска от приграничных районов, откуда террористы наносят удары.

Также украинские операции в Курской области не позволяют российским военным перебрасывать дополнительные воинские части в Донецкую область и усложняют материально-техническое обеспечение российских войск.

Российские милблогеры подтвердили украинское продвижение

"Военные блоггеры" РФ констатировали, что российским войскам не удалось полностью стабилизировать ситуацию в Курской области, несмотря на усилия по стабилизации линии фронта и отражению украинских атак. В настоящее время ВСУ продвинулись в полях к северу от Снагоста и к северо-востоку от Коренового.

Министерство обороны России (МО) и другие российские источники утверждали, что оккупанты отбили украинские атаки вблизи Общего Колодеза, северо-восточнее Кореневого и 30 километров от международной границы, и Алексеевского. В то же время геолокацыонные кадры свидетельствуют, что украинские войска продвигались северо-восточнее Алексеевского, а также продолжают атаковать Коронево и Толпино.

Также милблогеры пожаловались, что ВСУ захватили Погребки севернее Суджи и 17 км от международной границы, а также пытались закрепиться у Великого Солдатского.

Передислокация российских войск

Для противодействия украинской операции в Курской области российское военное командование начало передислоцировать войска из разных направлений фронта. В частности, элементы батальона "Сармат" бригады "Пятнашка" и российского добровольческого корпуса были переброшены из Донецкой области.

Однако это направление россияне расценивают как приоритетное, поэтому в РФ опасаются, что со временем это может повлиять на темпы наступательных операций оккупантов. Аналитики полагают, что российская власть, вероятно, будет оставаться крайне неприемлемой к отводу участвующих в боевых действиях российских военных подразделений по направлениям Часов Яр, Торецк или Покровск. Поэтому в ISW считают, что Россия, вероятно, продолжит развертывать ограниченное количество нерегулярных сил в Курской области из-за опасений относительно дальнейшего замедления темпов российских операций в Украине.

В противостоянии наступательной операции в Курской области российские власти продолжат полагаться на своих призывников, а также на элементы некоторых регулярных и нерегулярных военных подразделений, выведенных из менее критических участков линии фронта.

"Антитеррористической операцией" руководит помощник Путина

12 августа российский диктатор Владимир Путин назначил своего помощника Алексея Дюмина контролировать "антитеррористическую операцию" в Курской области. Это подтвердил депутат Госдумы России от Курской области Николай Иванов, ссылаясь на собственные источники, и российские милблогеры. Однако Кремль не опубликовал официального подтверждения этого назначения.

Отмечается, что Дюмин является доверенным чиновником из близкого окружения Путина. Он бывший охранник диктатора и экс-губернатор Тульской области. Как пишут росСМИ, этот чиновник сыграл решающую роль в переговорах по прекращению вооруженного восстания Группы Вагнера в июне 2023 года.

"Назначение Дюмина по своей сути не заслуживает внимания. Оно, вероятно, является частью усилий Путина, направленных на то, чтобы его ведомства активно работали скоординированно и под прямым контролем администрации президента для решения проблемы украинского вторжения в Курскую область, а также чтобы он был проинформирован об этом", – считают в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинские защитники рассказали, что во время вторжения ждали более жесткого сопротивления от россиян. Они выразили надежду, что это наступление ускорит прекращение войны.

– Агентство Bloomberg сообщило, что России не хватает новобранцев, чтобы оправиться от потерь на передовой, достигших максимума с начала вторжения в феврале 2022 года. Потрясающее военное наступление Украины в Курскую область подчеркнуло проблемы РФ, которая может теперь быть вынуждена провести новую мобилизацию.

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