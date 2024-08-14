Россия может перебрасывать отдельные подразделения оккупантов из Донетчины в Курскую область: в ISW объяснили нюансы

Российское военное командование, вероятно, перебрасывает отдельные элементы российских нерегулярных формирований из Донбасса в Курскую область для противодействия украинскому вторжению. Речь идет, в частности, об элементах батальона "Сармат" бригады "Пятнашка" и российского добровольческого корпуса.

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Аналитики американского Института изучения войны (ISW) обратили внимание, что недавно фиксировали деятельность указанных сил оккупантов в направлении Часова Яра, Торецка и Покровска в Донецкой области. Элементы отдельного гвардейского батальона специального назначения "Арбат" и отряда беспилотников "Ночные волки" также быстро передислоцировались в Курскую область, тогда как раньше действовали по всей Донецкой области.

В то же время в ISW отметили, что некоторые элементы упомянутых нерегулярных формирований, вероятно, остаются на Часово Ярском, Торецком и Покровском направлениях. Оккупанты оценивают их как приоритетные участки фронта в Украине, поэтому и Кремль, и российское военное командование вряд ли будут отрывать целые подразделения, активно участвующие в боевых действиях, для противодействия украинскому вторжению в Курскую область.

Также аналитики заметили, что российские власти в значительной степени полагаются на российских призывников и некоторые регулярные и нерегулярные военные подразделения, переброшенные на Курщину из менее важных участков фронта. В частности, туда отправили силы чеченского спецназа "Ахмат", действовавшие вдоль всей линии фронта в Украине – Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Также сообщалось о передислокации подразделений 810-й морской пехотной бригады и двух неустановленных десантно-штурмовых батальонов (ВДВ) на херсонском направлении в Курскую область. Кроме того, элементы российских 272 и 488 мотострелковых полков недавно переместились туда с Купянского направления.

"Передислокация военнослужащих срочной службы, элементов Северной группировки войск и отдельных подразделений из менее важных участков фронта в Украине может свидетельствовать о том, что российское военное командование расценивает возможные срывы наступательных операций на севере Харьковской области и других менее важных участках фронта приемлемым риском для адекватного ответа на украинское вторжение в Курской области", – предположили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Наступление Сил обороны Украины в Курской области России может быть направлено не столько на военные цели, сколько на "стратегическую демонстрацию". Это событие имеет шансы стать поворотным моментом.

– Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил полную поддержку украинской операции в Курской области. По его словам, Курское наступление демонстрирует силу и решительность украинских военных.

– Президент Украины Владимир Зеленский объявил о подготовке "следующих шагов" в связи с ситуацией в Курской области Российской Федерации. Он отметил важность продолжения тренировок и разработки новых стратегических решений.