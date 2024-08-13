Le Figaro: даже если операция в Курской области является блефом, россияне этого уже не забудут

Наступление Сил обороны Украины в Курской области России может быть направлено не столько на военные цели, сколько на "стратегическую демонстрацию". У этого события есть шансы стать поворотным моментом.

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Соответствующее мнение высказали авторы французской газеты Le Figaro. "Каким бы ни был исход боев украинцев на этом новом фронте, они уже вывели войну на новый этап", – сказано в статье.

Кроме военных целей (которые даже могут быть не основными), операция на Курщине повышает стоимость войны для россиян и усиливает у них ощущение, что они не в безопасности; стимулирует боевой дух украинцев; демонстрирует Западу "ненадобность ограничений, наложенных на использование их вооружений".

"За этой рискованной игрой стоит, прежде всего, стратегическая демонстрация. Война на фронте зашла в тупик и надо попробовать что-то другое. Если курская диверсия заставит российских военных оттянуть линию фронта в Украине, тем лучше, но пока этого не произошло", – считают в Le Figaro.

Даже если операция является блефом, "россияне его не забудут".

На Западе за развитием ситуации наблюдают с интересом. В США, к примеру, делают вид, что требует объяснений от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Но никто не ставит под сомнение легитимность ведения войны в России и не протестует против использования западного оружия. В этом смысле этот эпизод является новым поворотным моментом в конфликте", – заявило издание.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 13 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отчитался президенту Владимиру Зеленскому, что в Курской области Российской Федерации под контролем Украины находятся 74 населенных пункта.

– Силы обороны активно пополняют обменный фонд на Курщине. Зеленский сказал, что речь идет о сотнях оккупантов, и все они в плену "получат гуманное отношение – такого отношения они даже в их же, российской, армии не имели".

– В МИД предупреждали, что РФ может прибегнуть к провокациям в Курской области, фабрикуя инциденты с нарушением международного права, чтобы обвинить в этих действиях Украину.

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