Сырский: ВСУ продвинулись в Курской области и контролируют уже 74 населенных пункта

В Курской области России под контролем Украины находятся уже 74 населенных пункта (по состоянию на 13 августа). Там проводятся проверки и стабилизационные мероприятия.

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Продолжается разработка гуманитарных решений для этих территорий. Об этом президенту Владимиру Зеленскому доложил главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский. Глава государства поделился соответствующим видео в Facebook.

Зеленский сообщил, что постоянно на связи с главкомом. "Несмотря на сложные, интенсивные бои, продвижение наших сил на Курщине продолжается, обменный фонд для нашего государства пополняется", – отметил президент.

Сырский в видеоролике заявил, что за последние сутки наши войска на отдельных участках продвинулись на расстояние от 1 до 3 километров. "Взято контроль над 40 квадратными километрами территории", – сказал генерал-полковник.

Президент поблагодарил всех наших воинов за героическую службу. Он попросил Сырского не забывать и продолжать тренировки военнослужащих, а также разработку "следующих важных ключевых шагов".

Как сообщал OBOZ.UA, в МИД Украины ранее объяснили: наша страна не стремится забирать территорию в Курской области РФ, а только защитить жизнь своих граждан. Цель операции Сил обороны – прежде всего помешать врагу перебрасывать дополнительные подразделения в Донецкую область и усложнить логистику.

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