Украина не стремится захватить Курскую область: в МИД объяснили цель операции ВСУ на территории РФ

Украина не стремится забирать территорию в Курской области РФ, а стремится лишь защитить жизнь своих граждан. Операция ВСУ прежде всего имеет цель помешать врагу перебрасывать дополнительные подразделения в Донецкую область и усложняет их логистику.

Видео дня

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга 13 августа, сообщают СМИ. Он отметил, что, по данным доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на Ставке Верховного главнокомандующего, украинские военные контролируют около 1000 квадратных километров территории РФ.

"В отличие от РФ, Украине чужое не нужно. Украина не заинтересована в том, чтобы забирать территорию в Курской области, мы хотим защитить жизнь своих людей", – заявил представитель МИД Украины.

Он отметил, что с территории Курской области с начала лета по районам Сумской области Украины нанесено более 2 тысяч ударов – "это РСЗО, ствольная артиллерия, дроны, 250 управляемых авиабомб и более сотни ракет".

"К сожалению, у Украины нет достаточно возможностей наносить дальнобойные удары тем вооружением, которое есть, чтобы защититься от этого террора. Нет пока этих решений, на которых мы настаиваем. Поэтому есть необходимость с помощью ВСУ проводить освобождение этих приграничных районов от российских военных контингентов, которые наносят по Украине удары", – подчеркнул спикер.

По словам представителя МИД, Украина добивается своих целей в Курской области и продолжит это делать, поскольку это необходимо для обеспечения безопасности и защиты страны.

Тихий подчеркнул, что операция на Курщине мешает РФ перебрасывать дополнительные подразделения в Донецкую область и усложняет логистику врага.

В ведомстве добавили, что существуют обоснованные подозрения, что Россия может организовать инциденты, в частности переодевая своих военных в украинскую форму, чтобы сфабриковать нарушения международного гуманитарного права со стороны Украины.

"Мы предостерегаем наших партнеров быть готовым к такому развитию событий, и если такие попытки со стороны РФ будут, то быть бдительными и не поддаваться российской пропаганде", – сказал спикер.

Ранее оппозиционный Форум свободной России (ФСР) призвал не оказывать материальную помощь жителям Курщины через структуры РФ. Российские оппозиционеры отметили, что помощь жителям регионов должна быть предоставлена через ВСУ, украинские структуры и международные организации.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 12 августа заявил, что Силы обороны Украины контролируют около 1000 квадратных километров на Курщине. Бои идут практически по всему фронту. Защитники нашей страны проводят наступательную операцию с первых чисел месяца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!