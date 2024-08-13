Зеленский: Россия должна отвечать за то, что она натворила. И она отвечает

Украина увеличивает территорию активных действий. В Курской области наши силы контролируют уже 74 населенных пункта, сотни военнослужащих РФ сдались в плен, "и все они получат гуманное отношение – такого отношения они даже в их же, российской, армии не имели".

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Глава государства Владимир Зеленский поблагодарил каждого украинского солдата и каждого командира, которые участвуют в наступлении. Новое видеообращение, записанное вечером 13 августа, обнародовал YouTube-канал Офиса президента.

Зеленский провел совещания с министром обороны Рустемом Умеровым, представителями Верховной Рады и ОП, чтобы для всех наших Героев, выполняющих боевые задания на территории государства-агрессора, "были гарантированно и быстро обеспечены все выплаты, премии и другие вещи, предусмотренные для фронта, без всякой бюрократии для воинов".

"Чем больше российского военного присутствия будет уничтожено в приграничье, тем ближе будет мир для нашего государства и настоящая безопасность. Российское государство должно отвечать за то, что оно натворило. И оно отвечает", – сказал президент.

Также он проинформировал, что во вторник заслушал несколько докладов главкома Александра Сырского по ситуации на Курщине и фронте в целом.

"Обсудили также сегодня на специальном совещании новые решения и законодательные инициативы, которые мы готовим на август и которые точно усилят наше государство, нашу защиту, наше общество", – сказал Зеленский без деталей.

13 августа также состоялась встреча рабочей группы по одному из пунктов нашей Формулы мира – энергетической безопасности. Участниками были представители 40 стран-партнеров и международных организаций.

"Мы готовим работу – это будет онлайн-работа уже в августе на уровне советников, – которая будет готовить конкретный путь обеспечения энергетической безопасности. Благодарен всем, кто помогает. И сейчас всем нам в Украине нужно действовать так же объединенно и эффективно, как это было и в первые недели и месяцы этой войны, когда Украина перехватила инициативу и начала возвращать ситуацию в интересах нашего государства", – отметил президент.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Аналитики Института изучения войны в отчете за 12 августа указали, что украинские воины продвигаются дальше в Курской области, несмотря на российские заявления о том, что армия РФ якобы стабилизирует линию фронта.

– В населенных пунктах Курщины, где находятся Силы обороны, проводятся проверки и стабилизационные мероприятия. Продолжается разработка гуманитарных решений для этих территорий.

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