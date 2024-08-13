Россия может прибегнуть к провокациям в Курской области: в МИД предупредили партнеров

Россия может прибегнуть к провокациям в Курской области, фабрикуя инциденты с нарушением международного права, чтобы обвинить в этих действиях Украину. В частности, могут быть провокации с переодеванием кафиров в украинскую униформу и совершение ими преступлений.

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Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий на брифинге 13 августа. Он отметил, что Украина предостерегла по этому поводу своих международных партнеров.

По его словам, уже есть данные о том, что в Кремле "очень обеспокоены" тем, что операция Сил обороны Украины в Курской области проходит без нарушений международного гуманитарного права.

Такие нарушения Россия "слишком хотела бы видеть" и использовать в своей пропаганде, отметил Тихий.

"Соответственно, есть обоснованные подозрения и опасения, что Россия может попытаться сфабриковать такие поддельные инциденты - в частности, с возможным переодеванием российских военных в украинскую униформу", – отметил Тихий.

Учитывая это, Украина предостерегает своих международных партнеров "активно быть готовыми к такому развитию событий", подчеркнул спикер МИД.

"Если такие попытки со стороны России будут – то, собственно, нужно сохранять бдительность и не подвергаться этим ловушкам российской пропаганды", – отметил Тихий.

Как сообщал OBOZ.UA, российские спецслужбы активизировали подрывную деятельность, направленную против Украины, в том числе организацию диверсий и поджогов внутри страны. Чаще всего для такой "работы" враг ищет исполнителей через Интернет.

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