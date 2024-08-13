Зеленский анонсировал 'следующие шаги', комментируя ситуацию в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о подготовке "последующих шагов" в связи с ситуацией в Курской области Российской Федерации. Он отметил важность продолжения тренировок и разработки новых стратегических решений.

Видео дня

Об этом шла речь в докладе президенту от главнокомандующего Вооруженными силами Александра Сырского. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Зеленского.

"Я хочу попросить Вас не забывать о тренировках и разработке наших следующих важных, ключевых шагов", – обратился Зеленский к Сырскому.

Командующий Сил обороны Украины Александр Сырский в ответ подтвердил, что "все мероприятия осуществляются в соответствии с планом".

Сейчас под контролем Украины находятся 74 населенных пункта в Курской области. На этих территориях проводятся проверки и стабилизационные мероприятия. Зеленский также отметил, что идет разработка гуманитарных решений для этих регионов.

Накануне диктатор Путин заявил россиянам, мол, армия РФ пытается "выбить врага" из Курской области, и похвастался, что несмотря на эти события темпы ее наступления на украинском фронте "увеличились в 1,5 раза". В то же время, от своих чиновников военный преступник требовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной.

Напомним, ранее украинские военные рассказали WSJ о деталях прорыва в Курскую область. По словам защитников, они "ожидали более жесткого сопротивления" со стороны так называемой второй армии мира.

Также сообщалось, что накануне Киев впервые официально признал проведение операции в Курской области РФ, а главком ВСУ Александр Сырский заявил, что на 12 августа ВСУ контролировали около 1000 квадратных километров в Курщине.

Между тем, в ISW констатировали, что, несмотря на российские заявления, ВСУ продолжают продвигаться в Курской области. Между тем, российский диктатор Владимир Путин пытается переложить ответственность за ситуацию в этом регионе на российских военных и чиновников и уже публично заявил об отказе от переговоров с Киевом.

В то же время в СБУ предупредили, что в Курщине враг может инсценировать преступления против гражданских, а в ЦПИ проанализировали, какие фейки распространяют россияне из-за событий в Курской области.