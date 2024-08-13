Курская операция ВСУ может запустить новую волну мобилизации в России – Bloomberg

Армия страны-агрессора России не получает достаточного количества новобранцев, чтобы оправиться от потерь на передовой, которые достигли максимума с начала вторжения в феврале 2022 года. Ошеломляющее военное вторжение Украины в Курскую область подчеркнуло проблемы РФ, которая может теперь оказаться вынуждена провести новую мобилизацию.

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Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники, близкие к Кремлю и минобороны РФ. "Нехватка российских войск обнаружилась после вторжения Украины, что повышает риск нового призыва", – гласит заголовок статьи.

В частности, трое из источников рассказали, что российская армия не получает достаточного количества новых солдат, чтобы восполнить потери на передовой, которые достигли максимума с начала вторжения в феврале 2022 года.

Региональные чиновники сейчас в среднем не выполняют более трети своих квот по набору, сказал человек, знакомый с ситуацией.

По словам других двух источников, сложившаяся ситуация может заставить РФ рассмотреть новую мобилизацию.

Чиновники могут представить это как меру ротации для отдыха фронтовых войск, сказал один из источников, в то время как другой сказал, что призыв может быть объявлен уже в конце этого года.

Ошеломляющее военное вторжение Украины в западную Курскую область РФ, не встретившее практически никакого сопротивления, подчеркнуло проблемы, с которыми сталкивается Кремль, поскольку война идет уже третий год, пишет Bloomberg.

Украинские войска теперь контролируют 1000 квадратных километров российской территории и наступательные операции продолжаются, сообщил командующий армией президенту Владимиру Зеленскому поздно вечером в понедельник.

Россия имеет сотни тысяч солдат на передовой на востоке и юге Украины, где она сталкивается с растущими потерями, поскольку бои в целом зашли в тупик.

Неспособность отразить украинское нападение и восстановить контроль над своей границей выявила нехватку оборонительных резервов.

Диктатор Владимир Путин приказал мобилизовать 300 тыс. резервистов в сентябре 2022 года, что вызвало всплеск беспокойства по поводу войны среди россиян и бегство из страны до миллиона человек.

Стремясь избежать повторения этого опыта, Кремль сосредоточился на призывах к патриотизму и предложениях денег, чтобы попытаться обеспечить 30 тыс. новых солдат, которые ему нужны каждый месяц только для пополнения рядов.

Это побуждает Кремль резко повысить выплаты федеральным и региональным властям, чтобы убедить больше людей присоединиться к армии, говорится в статье.

Давление с целью заполнить квоты настолько сильное, что богатые регионы заманивают людей в более бедные, чтобы подписать с ними контракты и получить право на более крупные бонусы.

Масштаб потерь РФ и недостаточный уровень замещения все больше затрудняют поддержание текущей стратегии медленного продвижения вперед в Украине, по словам человека, знакомого с ситуацией.

Больше не идет никаких дискуссий о захвате Киева и других городов, поскольку у России нет живой силы, сказал этот человек.

Власти РФ доводят финансовые стимулы до крайности, поскольку набор падает. В июле мэр Москвы Сергей Собянин пообещал выплатить 1,9 млн рублей (22 тыс. долларов) добровольцам, которые подпишут военные контракты, в дополнение к 600 тыс. рублей, которые уже выплачиваются ежегодно ежемесячными платежам, и кзаработной плате и бонусам, предлагаемым минобороны РФ.

Санкт-Петербург, родной город Путина и второй по величине город РФ, мгновенно последовал его примеру, предложив новым рекрутам 1,6 млн рублей.

Путин также дал указание правительству удвоить федеральную премию новобранцам до 400 тыс. рублей до конца года и призвал региональные власти выплатить такую ​​же сумму. Средняя месячная зарплата в России в мае при этом составила чуть менее 86 тыс. 500 рублей.

Некоторые регионы просят у правительства субсидии, чтобы выполнить просьбу Путина, поскольку они не могут собрать деньги на местном уровне, сообщил чиновник, знакомый с ситуацией.

Спрос на живую силу со стороны военных уже подстегнул ускоряющуюся гонку зарплат с предприятиями, поскольку нехватка рабочей силы в перегретой экономике России усиливается.

Это давление растет по мере того, как увеличиваются бонусные выплаты, чтобы попытаться привлечь все больше мужчин, пишет Bloomberg.

"Путину нужно около 500 тыс. человек в течение следующих 12 месяцев, чтобы компенсировать убыль и ротацию своих войск, развернутых в Украине", – сказал экономист Bloomberg Economics Russia Алекс Исаков.

По его словам, текущая стратегия набора в РФ, которая основана на выплате добровольцам зарплат выше рыночных, будет неадекватной для достижения этой цели. Вместо этого правительство РФ, скорее всего, "переключит свое внимание на призывников".

Кремль не сообщает, сколько солдат России было убито или ранено в войне против Украины.

По западным оценкам, общие потери россиян достигли 500 тыс. человек.

Министерство обороны Великобритании заявило 3 августа, что последние три месяца стали самыми дорогостоящими для России с точки зрения потерь с начала войны, достигнув в среднем 1262 человек в день в мае.

По данным ведомства, ежедневный уровень потерь, вероятно, останется выше 1000 человек в течение всего августа, поскольку РФ продолжает наступательные операции на широком участке фронта в Украине.

Россия изложила планы по расширению своих вооруженных сил до 1,5 млн человек с нынешних 1,15 млн. Тогдашний министр обороны Сергей Шойгу заявил в декабре 2023 года, что якобы 650 тыс. человек имели боевой опыт в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в январе, что численность войск Киева составляет немногим меньше 900 тыс. человек.

Столкнувшись с собственными проблемами с человеческими ресурсами, Украина в мае приняла новый закон, снижающий призывной возраст с 27 до 25 лет и сужающий круг лиц, освобождаемых от службы, в то время как от ее союзников из США и Европы начали поступать десятки миллиардов долларов новой военной помощи, говорится в статье агентства.

Журналисты также напомнили слова Зеленского в июльском интервью Bloomberg News о том, что силы Украины сейчас лучше позиционированы с точки зрения живой силы, чем несколько месяцев назад. Подготовка нового контрнаступления против РФ теперь стала вопросом вооружения ее бригад, сказал он.

Как писал OBOZ.UA, аналитики ISW в отчете за 12 августа указали, что силы Украины продвигаются дальше в Курской области, несмотря на российские заявления о том, что армия России якобы стабилизирует линию фронта. А руководители соседних регионов РФ дают тревожные оценки украинскому наступлению, прогнозируя его распространение.

Украинские защитники, участвующие в Курской операции, говорят, что ждали более жесткого сопротивления от россиян. А фортификации окупантов, в частности "зубы дракона", удалось преодолеть благодаря ударам танковых снарядов.

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