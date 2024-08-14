'Россия поставлена перед стратегической дилеммой': военный аналитик объяснил, как операция ВСУ на Курщине повлияет на боевые действия на востоке Украины

Операция сил обороны в Курской области РФ поставила Россию перед стратегической дилеммой. Кремль должен был решить, что делать дальше: прекращать наступление на востоке Украины и перебрасывать войска уже на свою территорию или продолжать наступать на Донбассе, пытаясь решить "проблему Курской области" силами, не задействованными в боях Донецкой области.

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И российский диктатор, похоже, уже принял неверное решение, которое в итоге может привести к контрнаступлению украинских сил уже на территории Украины. О влиянии событий на Курщине на ситуацию на востоке нашего государства в интервью OBOZ.UA размышлял военный аналитик, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

По его словам, операция ВСУ в Курской области поставила Россию перед стратегической дилеммой, и Москва уже традиционно избрала худший для себя вариант действий.

"На самом деле Россия поставлена перед стратегической дилеммой: либо прекращать наступление на востоке Украины, собирать достаточные силы и пытаться выбивать украинские войска из Курской области, либо принять неправильное решение, которое Путин, в принципе, уже принял – пытаться продолжать наступать в Украине и пытаться решить эту, как они говорят, "проблему Курской области" теми силами, которые можно будет собрать вне основных направлений наступлений, во всяком случае вне Покровского направления", – отметил Самусь.

Следствием принятого Путиным решения, говорит он, стало назначение "кураторов" так называемой контртеррористической операции РФ в Курской области. Контролируют ее ход бывший охранник и близкий соратник российского диктатора Алексей Дюмин и командующий росгвардией Виктор Золотов. И эти назначения заложили фундамент для еще одного грядущего противостояния в силовых структурах РФ.

"Сейчас будет два центра принятия решений. Герасимов будет заниматься Донбассом, а Курской областью будут заниматься Дюмин и Золотов как командующий росгвардией. В результате между этими центрами возникнет противоречие и возможно конфликт, потому что и Дюмину, и Золотову надо доказать свою успешность. Но чем доказывать? Войск нет. Пытаться росгвардией выбить украинские войска? А это войска, это тяжелая техника, это действительно эффективная группировка. В то же время, Герасимову поставлена задача до конца этого года оккупировать весь Донбасс. Поэтому я думаю, что в ближайшее время возникнет контраверсия между этими двумя центрами принятия решений, центрами управления, поскольку ни первое, ни второе направление не будет успешным", – прогнозирует Самусь.

В конце концов, текущая ситуация, считает эксперт, заставит РФ таки остановить наступление на востоке Украины, в частности, вблизи Покровска, где сейчас идут самые ожесточенные бои.

"В результате наступление на Покровском направлении будет остановлено. За это время Дюмин и Золотов соберут все, что можно, с других направлений фронта, например, с юга. Могут начать снимать с Харьковского направления, с Волчанска. Конечно, это приведет к контрнаступлению украинских Сил обороны. А дальше, через некоторое время, скажем, в краткосрочной перспективе Россия предстанет перед огромной проблемой в связи с тем, что украинское командование примет еще несколько решений – пока я не буду о них говорить, – которые еще больше обострят эту стратегическую дилемму.", – резюмировал Самусь.

Напомним, ранее в ISW заявили, что Россия может перебрасывать отдельные подразделения оккупантов из Донетчины в Курскую область. Речь идет о российских нерегулярных формированиях вроде элементов батальона "Сармат" бригады "Пятнашка" и российского добровольческого корпуса. Еще недавно они действовали на направлениях Часова Яра Торецка и Покровска в Донецкой области. Элементы отдельного гвардейского батальона специального назначения "Арбат" и отряда беспилотников "Ночные волки" также быстро передислоцировались в Курскую область, тогда как раньше действовали по всей Донецкой области.