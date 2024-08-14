Клименко: буферная зона на территории Курской области защитит наши приграничные громады

Приграничные территории Курской области России могут стать буферной зоной в российско-украинской войне. Это должно оградить громады Сумщины от ежедневных вражеских обстрелов.

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Операцию на Курщине 14 августа прокомментировал в Telegram министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он сообщил, что только этим летом войска Российской Федерации нанесли более 2 тысяч ударов по Сумской области. Противник применял ракеты, артиллерию, КАБы, ударные дроны, минометы.

Из-за постоянного российского террора первоочередной эвакуации подлежит население 183 населенных пунктов 15 территориальных громад. Уже эвакуировано более 20 тысяч человек, из которых почти 2,5 тысяч детей.

Руководство страны-агрессора бросило российских жителей в зоне проведения оборонной операции без самого необходимого.

"В настоящее время военные предоставляют МВД информацию о потребностях в обеспечении местных питьевой водой, продуктами питания, медикаментами, средствами гигиены, чтобы в координации с другими соответствующими органами мы смогли как можно быстрее организовать гумпомощь.

Все наши гуманитарные инициативы осуществляются только с соблюдением норм международного права", – подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 14 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому, что Силы обороны завершили операцию по поиску и уничтожению противника в городе Суджа. Также в Курской области с начала суток было взято в плен более 100 российских военных.

– В Киеве обсуждают создание на контролируемой ВСУ российской территории военных комендатур. Также прорабатываются решения по безопасности и гуманитарной помощи местному населению.

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