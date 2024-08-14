ВСУ завершили зачистку города Суджа и взяли в плен более 100 российских военных, – Сырский

Вооруженные силы Украины завершили операцию по поиску и уничтожению противника в городе Суджа. Также в Курской области с начала суток было взято в плен более 100 российских военных.

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Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому в среду, 14 августа. В некоторых направлениях в Курской области украинские войска продвинулись на 1-2 километра.

На сегодняшний день 74 населенных пункта области находятся под контролем ВСУ.

"С начала текущих суток войска на отдельных направлениях (в Курской области – Ред.) продвинулись от 1 до 2 километров. Завершен поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа. С начала суток в плен взято более 100 военнослужащих противника", – сказал генерал.

В то же время Зеленский поблагодарил украинских военных за пополнение обменного фонда.

"Я благодарен всем причастным. Это ускорит возвращение домой наших ребят", – сказал президент.

Ранее сообщалось, что украинские войска продолжают продвигаться в Курской области на фоне попыток России стабилизировать линию фронта в этом районе. В настоящее время Силы обороны действуют, по меньшей мере, в 41 населенном пункте этого региона, а Киев четко обозначил несколько целей операции.

Напомним, что украинские журналисты побывали в населенном пункте Суджа Курской области, контролируемом ВСУ. Они показали сожженную колонну российской техники, которая двигалась в направлении украинской границы, и местных жителей, которые рассказывают, что российские власти их оставили на произвол судьбы.

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