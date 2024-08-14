Сожжены колонны российской техники и покинуты местные жители: как выглядит контролируемая Украиной Суджа на Курщине. Видео

Украинские журналисты побывали в населенном пункте Суджа Курской области, контролируемом ВСУ. Они показали сожженную колонну двигавшейся в направлении украинской границы российской техники и местных жителей, которых рассказывают, что российские власти их оставили на произвол судьбы.

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Об этом говорилось в сюжете ТСН во время телемарафона "Единые новости". В эфире также продемонстрировали, как украинские воины снимают российский триколор с админзданий и заменяют их сине-желтыми флагами.

"Сейчас мы находимся в Судже именно в тот исторический момент, когда российский триколор падает на землю", – прокомментировала журналистка Наталья Нагорная.

На въезде в город Суджа можно увидеть уничтоженные колонны российской техники, пытавшейся двигаться в сторону украинской границы, но что-то пошло "не по плану". О том, что это российская техника, свидетельствуют номерные знаки и отметки.

Корреспондентка также отметила заметную разницу между действиями украинских военных в Судже и армии страны-агрессора РФ на украинской территории, поскольку город почти не поврежден.

"Город Суджа не значительно поврежден, он поврежден преимущественно авиабомбами, которые бросают сами же россияне. Но в городе остаются в подвалах люди. Сейчас украинские защитники берут этих людей под свою опеку", – рассказала журналистка.

На видео также показали, как бойцы Вооруженных сил Украины раздают гуманитарную помощь местным жителям, у которых остались критически малые запасы пищи. Люди рассказывают, что российские власти их покинули и не предупредили о необходимости эвакуации. Среди гражданского населения в Судже также есть маленькие дети. Однако есть некоторые россияне, которые сейчас вынуждены скрываться от российских авиабомб в подвалах, верят, что российский диктатор Владимир Путин не знает о ситуации на Курщине.

Ранее сообщалось, что украинские войска продолжают продвигаться в Курской области на фоне попыток России стабилизировать линию фронта в этом районе. В настоящее время Силы обороны действуют, по меньшей мере, в 41 населенном пункте этого региона, а Киев четко обозначил несколько целей операции.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники рассказали, что во время наступления ждали более жесткого сопротивления россиянам. Они выразили надежду, что это наступление ускорит прекращение войны.

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