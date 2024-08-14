Обсуждается создание военных комендатур на Курщине: Зеленский раскрыл детали нового совещания

Через неделю после начала операции в Курской области РФ в Украине обсуждают создание на контролируемой ВСУ российской территории военных комендатур. Также Киев нарабатывает решение по безопасности и гуманитарной помощи местному населению.

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Об этом шла речь на совещании по ситуации в Курской области под председательством президента Украины Владимира Зеленского. Детали раскрыл сам глава государства.

"Совещание по ситуации в Курской области. Обсудили ключевые вопросы. Безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур. Украина защищает себя и жизнь своих людей в приграничных громадах и проводит активные действия на российской территории. Наши силы строго соблюдают требования международных конвенций и международного гуманитарного права", – отметил Зеленский.

В частности, участие в совещании принял Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он отметил: основной темой для обсуждения стали вопросы стабилизационных мер на Курщине. По его словам, как и хотел российский диктатор Владимир Путин, в приграничье создается санитарная зона, но есть нюанс.

"В реализации своего права на самооборону согласно статье 51 Устава ООН Украина имеет право не только защищаться, но и должна соблюдать все международные конвенции и требования международного гуманитарного права. Поэтому наши военные в целях самообороны сформировали "буферную (санитарную) зону" на территории Курской области", – подчеркнул омбудсмен.

По словам Лубинца, участники совещания обсуждали гарантии безопасности на подконтрольной ВСУ территории российского региона.

"Это касается соблюдения Украиной международного гуманитарного права, Гаагских конвенций 1907 года и Женевских конвенций. Украинские военные полностью придерживаются этих обязательств. Также на совещании обсудили вопросы доступа представителей МККК, ООН и других беспристрастных международных организаций к осуществлению гуманитарных мероприятий. В "буферной зоне" должны обеспечиваться поставки продовольствия, медикаментов и других необходимых гражданскому населению предметов", – раскрыл детали омбудсмен.

Напомним, ранее Зеленский рассказал о некоторых моментах из утреннего доклада главкома ВСУ Александра Сырского. По словам главы государства, в зоне особого внимания военно-политического руководства государства остается восточный фронт, обороняющие Донбасс подразделения вскоре усилят западным оружием.

В то же время Сырский отметил, что с начала суток 14 августа и до момента доклада утром украинские воины на разных направлениях в Курской области продвинулись на 1-2 км, также к тому времени они пополнили обменный фонд более чем на 100 пленных россиян.