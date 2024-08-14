'Ни на секунду не забываем': Зеленский поручил усилить ВСУ на Донбассе западным вооружением. Видео

На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои, особенно напряженная ситуация сохраняется на Торецком и Покровском направлениях. Сдерживающих там врага защитников усилят западным вооружением из пакетов помощи, поступающих в Украину сейчас.

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В Курской области РФ украинские воины продолжают продвижение вперед, с начала суток на разных направлениях они продвинулись на 1-2 км и захватили в плен более сотни российских оккупантов. Об этом утром 14 августа отчитался президенту Украины Владимиру Зеленскому главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, краткое резюме из доклада обнародовал сам глава государства.

Так, по словам президента, особое внимание военно-политического руководства государства приковано к ситуации на восточном фронте.

"Утренний доклад Главкома Александра Сырского относительно ситуации на всех основных направлениях, особенно Торецком и Покровском, а также операции в Курской области. Ни на секунду не забываем о нашем востоке. Поручил Главкому усилить направление из пакетов, поставляемых сейчас партнерами", – отметил Зеленский.

В то же время Курская операция ВСУ продолжает набирать обороты. Несмотря на заявления российских чиновников и пропагандистов об "уничтожении основной части" сил, задействованных в операции, россиянам не удалось не только освободить занятые украинцами территории, но и остановить дальнейшее продвижение ВСУ.

"В Курской области продвигаемся дальше. От одного до двух километров на разных участках с начала суток. И еще более 100 пленных российских военных за этот же период. Я благодарен всем причастным. Это ускорит возвращение домой наших ребят", – подытожил Зеленский.

Напомним, ранее в этот день в ISW констатировали, что несмотря на попытки России стабилизировать ситуацию, ВСУ продолжают продвигаться в Курской области. Аналитики отметили, что Киев сообщает о 74 населенных пунктах Курской области, которые сейчас контролируют ВСУ, тем временем сами эксперты подтвердили, что Силы обороны действуют по меньшей мере в 41 населенном пункте этого российского региона.