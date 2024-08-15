Пополнение фонда для обмена: под Курском ВСУ захватили в плен около 2000 российских солдат – The Independent

Украинские защитники за все время наступления в Курской области РФ взяли в плен по меньшей мере две тысячи российских военных. Это "разменная монета" для освобождения украинских штатских лиц, ранее захваченных оккупантами на территории Украины.

Видео дня

Об этом британскому изданию The Independent рассказал неназванный украинский полковник. Издание также цитирует советника главы ОП Михаила Подоляка, отмечающего, что российские пленные являются лишь одной составной из целого комплекса мер по прекращению войны.

"Должен быть комплекс, множество инструментов, чтобы заставить Россию прекратить эту войну. Одного вторжения в РФ будет недостаточно, чтобы Путин понял, что война того не стоит. Россияне не обсуждают войну, и они вообще чувствуют себя достаточно комфортно, потому что войну им интересно смотреть по телевизору. Но когда война заходит на территорию России, они, конечно, боятся. Это оказывает существенное влияние на психологическое состояние России, поэтому это – инструмент влияния", – рассказал Подоляк.

Издание также приводит числа, ранее озвученные главнокомандующим Вооруженными силами и президентом страны: Украина контролирует (Independent называет это оккупацией, но этот термин не является корректным) почти 400 квадратных миль (чуть больше тысячи кв.км. – Ред.) территории России с 74 населенными пунктами включительно.

"Пока десятки миллионов украинцев несколько лет живут в состоянии войны, впервые серьезно подобный опыт приобретают российские гражданские лица. Более того, именно российские войска стали забрасывать смертоносными планирующими бомбами, способными сравнять с землей целые здания, свою собственную территорию и жилье своих беженцев", – пишет издание.

Как сообщал OBOZ.UA, продвижение Вооруженных сил в Курской области заставило россиян проявить инициативу в вопросе обмена пленными. Впервые за все время войны РФ первой пригласила переговоры по этому вопросу. В частности, омбудсменка страны-агрессора Татьяна Москалькова инициировала разговор с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцом.

Как ранее рассказывал президент Украины, только за минувшие сутки ВСУ удалось взять в плен более 100 российских военных во время продвижения в Курской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!