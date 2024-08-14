Зеленский: стратегической цели в Курской области мы достигаем, есть хорошее продвижение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наши Силы обороны достигают стратегической цели в Курской области РФ. Сегодня там есть хорошее продвижение украинских войск.

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Также наши военнослужащие существенно пополнили обменный фонд. Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в среду, 14 августа.

"За сегодня уже несколько раз докладывал главком Сырский – и по нашему фронту, и по поводу нашей операции в Курской области. Только что тоже говорили. Договорились, что из ближайших пакетов поддержки направим дополнительное оружие на донецкие направления для наших воинов – сверх того, что запланировано" , – отметил он.

Также глава государства провел совещание с чиновниками – премьер-министром, вице-премьер-министром, министром внутренних дел, уполномоченным Верховной Рады по правам человека – о поддержке действий наших военных на территории Курской области. Важно, что Украина воюет по правилам и гуманитарные нужды, которые есть на той территории, должны быть обеспечены, отметил президент.

"Положительный был сегодня доклад также руководителя Службы безопасности Украины. Хочу сейчас поблагодарить всех наших воинов СБУ, а также воинов Сил обороны Украины, ГУР и всех привлекаемых структур. Спасибо за точные, своевременные и результативные удары по российским аэродромам. Наши украинские дроны работают именно так, как нужно. Но есть вещи, которых только дронами не сделаешь", – сказал Зеленский.

Для достижения определенных целей Украине необходимо ракетное оружие. Поэтому продолжается работа с партнерами касательно дальнобойных решений, потому что это дальновидные решения ради нашей победы.

"Нужно это сделать. Чем смелее решения партнеров, тем меньше может сделать Путин. И сегодня провел соответствующее совещание с МИД, Министерством обороны, с нашим Офисом, СНБО. Подготовили алгоритм наших действий, чтобы достичь сильных решений наших партнеров. Победных решений", – отметил гарант.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны создают зону безопасности на территории России с целью защиты приграничных областей Украины (прежде всего Сумщины). Оставшиеся в Курской области гражданские россияне – под защитой международного гуманитарного права, которое Украина полностью соблюдает.

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