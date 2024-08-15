Москалькова впервые инициировала разговор с Лубинцем из-за пленных оккупантов

Продвижение Вооруженных сил в рамках операции в Курской области вынудило россиян проявить инициативу в вопросе обмена пленными. В частности, омбудсмен страны-агрессора Татьяна Москалькова инициировала разговор с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцем.

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По словам Лубинца, недавно он разговаривал с российской омбудсменкой относительно обмена именно "свежих" пленных, то есть тех россиян, которые массово сдаются в Курской области. Между прочим, это впервые, когда именно РФ инициирует такой разговор из-за пленных.

"Да, был инициативный разговор... У нас сейчас обмен информацией происходит. Я также информирую МККК и ООН, что права российских военнопленных защищаются. Мы мониторим эту ситуацию, и в любое время Украина готова продолжать обменные процессы на основании Женевской конвенцы", – отметил украинский омбудсмен.

Первым, напомним, по этому поводу высказался украинский лидер: Зеленский благодарил украинских военных в Курской области в первую очередь "за пополнение обменного фонда пленными". В свою очередь, Лубинец подчеркнул, что эта операция ВСУ в Курской области заставила Россию проявлять инициативу в вопросе обмена пленными.

"Чем она завершится, пока не знаю. Но украинская сторона всегда готова проводить обменные процессы", – добавил омбудсмен.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 августа президент Украины заявлял, что только с начала суток ВСУ удалось взять в плен более 100 российских военных во время продвижения в Курской области.

Тем временем Силы обороны создают зону безопасности на территории России с целью защиты приграничных областей Украины (прежде всего Сумщины). Оставшиеся в Курской области гражданские россияне – под защитой международного гуманитарного права, которого Украина полностью соблюдает.

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