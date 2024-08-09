'Последние трое суток особенно результативны': Зеленский поблагодарил воинов ВСУ за пополнение обменного фонда пленными оккупантами

Прошедшие трое суток для украинских военных были "особо результативны" не только с точки зрения закрепления на позициях и продвижения вперед, но и относительно взятия в плен захватчиков. Имеется в виду операция в Курской области.

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Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в последнем обращении к стране. Глава государства не сказал прямо о боях в соседнем с Сумщиной российском регионе, но намекнул на это, подчеркнув сроки – именно трое суток продолжаются бои в Курской области.

"Я благодарен всем, кто выполняет такие задачи для Украины. Кто бьется ради Украины действительно стойко и храбро. Горжусь всеми нашими боевыми бригадами! И отдельно я хочу поблагодарить тех наших воинов и наши подразделения, которые обеспечивают пополнение обменного фонда – берут оккупантов в плен и этим помогают освобождать наших людей из российского плена", – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что это не только чрезвычайно важно, но "за прошедшие трое суток особенно результативно".

Напомним, что первые кадры с пленными на территории Курской области оккупантами появились еще 6 августа. Тогда выяснилось, что командование захватчиков бросило против ВСУ солдат срочной службы. Но срочники сдаются в плен и рассказывают, что не собирались воевать на войне против Украины.

Как сегодня сообщал OBOZ.UA, в Курской области РФ уже четвертый день продолжаются бои на пограничных. Украинские военные 9 августа заявили о том, что они контролируют город Суджа, расположенный примерно в 10 км от границы с Сумской областью.

Кстати, раньше мы рассказывали о том, что Суджа имеет историческую связь с Украиной. В частности, какое-то время этот город был столицей Советской Украины (УССР).

Тем временем городской голова российского Курчатова, города-спутника Курской атомной электростанции, Игорь Корпунков официально заявил, что боевые действия ведутся уже в нескольких десятках километров от них. Ситуация напряженная, действует режим ЧС.

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