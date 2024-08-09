'Желаю здоровья из города Суджа': в ВСУ заявили, что контролируют город на территории РФ. Видео

В Курской области РФ уже четвертый день продолжаются бои на пограничье. Украинские военные 9 августа заявили о том, что они контролируют город Суджа, расположенный примерно в 10 км от границы с Сумской областью.

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Соответствующее видео появилось в сети. На нем бойцы с украинским флагом и синими отметками на форме рассказали о том, что сейчас происходит в Судже.

"Желаю здоровья из города Суджа. Новости у нас такие – город контролируется Вооруженными силами Украины. В городе спокойствие, все дома целые", – сказал военнослужащий.

По его словам, стратегический объект "Газпрома" в Судже контролирует 99-й механизированный батальон 61-й отдельной механизированной Степной бригады ВСУ. Обращение было записано на фоне здания филиала "Газпрома" в населенном пункте.

Тем временем глава города Виталий Слащев утверждает, что Суджа Курской области не находится под контролем ВСУ. Об этом он заявил российским пропагандистским СМИ. Отметим, что ранее сообщалось, что чиновник на самом деле давно сбежал из города и не владеет полной информацией о том, что происходит в Судже.

Местные жители жаловались, что власть не проводит обещанную эвакуацию и спасаться им приходится самим.

Ранее мы рассказывали о том, что Суджа имеет историческую связь с Украиной. В частности, какое-то время этот город был столицей Советской Украины (УССР).

Как сообщал OBOZ.UA, городской голова российского Курчатова, города-спутника Курской атомной электростанции, Игорь Корпунков официально заявил, что боевые действия ведутся уже в нескольких десятках километров от них. Ситуация напряженная, действует режим ЧС.

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