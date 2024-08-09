В Курчатове официально заявили, что бои идут уже в десятках километров от Курской АЭС

Городской голова российского Курчатова, города-спутника Курской атомной электростанции, Игорь Корпунков официально заявил, что боевые действия ведутся уже в нескольких десятках километров от них. Ситуация напряженная, действует режим ЧС.

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В своем Telegram местный чиновник отметил, что лично находится в городе и контролирует ситуацию. Также все службы, предприятия, в том числе администрация города, работают в штатном режиме.

Корпунков призвал горожан не паниковать и не поддаваться на провокации, а также рассказал, что враг якобы привлек "психологический спецназ".

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