Военная операция Украины в Курской области имеет "определенный первоначальный успех". Как считают военные Франции, это стало возможным из-за плохой подготовки российских оккупантов.

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Об этом заявило министерство обороны Франции. Интересно, что французское оборонное ведомство первым признало, что военную операцию на территории оккупантов проводят именно Вооруженные силы Украины.

"Наступление Вооруженных сил Украины в районе Курска, из-за элемента неожиданности и при противодействии менее подготовленных сил, чем на Восточном фронте, кажется, имеет определенный первоначальный успех. Эта атака может заставить вооруженные силы Российской Федерации привлечь войска из других секторов, таким образом уменьшив давление на местах, где ВСУ ранее испытывали трудности", – отметили в минобороны Франции.

Показав свою версию карты боевых действий, французское оборонное ведомство добавило, что обе стороны "наносят удары в глубину" друг другу, а "ВСУ продолжает целить по аэропортам и энергетической инфраструктуре" захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские власти еще официально не подтверждали, что в Курской области сейчас оперируют именно Вооруженные силы страны. Хотя президент Украины Владимир Зеленский раньше намекал на это.

Такой же намек сделал и главнокомандующий Александр Сырский, показавший фотографию "в исходном районе".

По последним данным, Украина уже контролирует газоизмерительную станцию "Суджа", расположенную в 500 метрах от границы с Украиной возле одноименного пропускного пункта. Через эту станцию осуществляется транзит газа в Европу.

Ранее стало известно, что украинские войска в Курской области продвинулись на расстояние до 10 километров в глубь России. Бронетехника Сил обороны вышла на позиции вдоль трассы 38К-030 Суджа – Коренево.

В свою очередь Z-паблики сообщили об экстренной переброске "вагнеровцев" из Африки в Курскую область. Они якобы сразу попадут на поле боя и будут пытаться остановить продолжающееся в регионе наступление украинских сил.

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