Украина контролирует газовую станцию 'Суджа', через которую идет поставка в Европу – The Washington Post

Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа", расположенную в 500 метрах от границы с Украиной возле одноименного пропускного пункта. Через эту станцию осуществляется транзит газа в Европу по украинской территории.

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Об этом пишет The Washington Post. Отмечается, что эту информацию на основе анонимности сообщил изданию советник президента Украины Владимира Зеленского.

По словам аналитиков издания, целью Киева, кроме потенциального отвлечения российских войск от Донецкой области, может быть прекращение поставок российского газа в Европу. Украина якобы может использовать это как рычаг давления.

По состоянию на четверг, 8 августа, газ продолжал течь через Суджу – последнюю функционирующую точку транспортировки для трубопровода, поставляющего российский природный газ в Европу через Украину.

Издание отмечает, что какой бы ни была цель Украины, очевидно, что наступление на Курск стало новым давлением на российского диктатора и международного преступника Владимира Путина. А россияне почувствовали на себе все "радости" войны, поскольку местных жителей пришлось эвакуировать из региона, где они столкнулись с теми же видами бомбардировок, которые гражданские украинцы терпят от российских оккупантов уже третий год.

Как сообщал OBOZ.UA:

Украинские войска в Курской области продвинулись на расстояние до 10 километров вглубь России. Бронетехника Сил обороны вышла на позиции вдоль трассы 38К-030 Суджа – Коренево.

Z-паблики сообщили об экстренном опрокидывании "вагнеровцев" из Африки в Курскую область. Они якобы сразу попадут на поле боя и будут пытаться остановить продолжающееся в регионе наступление украинских сил.

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