Зеленский: Россия принесла войну на нашу землю и должна чувствовать, что ею сделано

У президента Украины Владимира Зеленского выросло количество общений с командованием Вооруженными силами. Только сегодня он уже трижды встречался с главой Генштаба ВСУ Александром Сырским.

Видео дня

Об этом глава государства рассказал в традиционном обращении к стране по итогам дня. Правда, президент снова ничего не сказал о событиях в Курской области, только намекнул на них. Россия принесла нам войну и должна это чувствовать, отметил он.

По словам Зеленского, все три доклада главкома ВСУ были результативны, "именно такие, которые нужны нашему государству сейчас". О чем докладывал Сырский, президент не уточнил.

"Украинцы умеют достигать свои цели. И это не мы выбрали достижение целей в войне. Россия принесла войну на нашу землю и должна чувствовать, что ею сделано. Мы же стремимся как можно быстрее достигать свои цели в мирное время – в условиях справедливого мира", – подчеркнул он.

Кроме Сырского, докладывал сегодня Зеленскому и министр обороны Рустем Умеров. Как пояснил президент, глава МО рассказывал о поставках вооружений и техники для нашей армии.

"Докладывал сегодня также руководитель СБУ Малюк – о наших операциях и о деликатной работе СБУ, которая защищает украинцев – защищает от российских диверсий и попыток покушений внутри нашего государства", – добавил президент.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал новый цифровой государственный сервис "Армия+". Сегодня было представлено это приложение.

"Сейчас важно, чтобы все наши командиры в Силах обороны начали его использование – получили необходимые ID, узнали все технические детали. И "бумажную армию" надо оставить в прошлом. Мы будем и дальше развивать нашу "Дію", и уже скоро заработает наша" Мрія" – третий элемент государственной цифровой инфраструктуры, для детей и родителей, для учителей и школ – реально для будущего Украины", – рассказал президент.

Также сегодня Зеленский имел "длительное совещание с международниками". Напомним, ранее наши соседи-страны НАТО говорили о возможности сбивать в небе Украины российские ракеты. Потом эту тему дипломатично свернули – мол, нас не так поняли. Однако президент намекнул, что "международники" не дают нашим партнерам закрыть эту тему вообще.

"Мы во взаимодействии с другими странами сможем добавить друг другу реальную безопасность. Сегодня обсудили наши общие возможности защиты от ударов российских ракет и дронов – мы работаем над реализацией плана", – утверждает Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 августа в Черном море находились два российских ракетоносителя. Их общий залп "Калибрамы" – до 8 ракет. Еще один военный корабль и один носитель "Калибров" залпом до 16 ракет находился в Средиземном море. Только в Азовском море корабли агрессора пока не фиксируются.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!