Без "журнала учета журналов": в Украине презентовали платформу для военных Армия+. Фото

В Украине 8 августа презентовали новую цифровую платформу для Вооруженных сил – Армия+. Приложение можно сравнить с Дією – только оно создано исключительно для военных.

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На официальном представлении приложения приложения присутствовали президент Владимир Зеленский, глава Министерства обороны Рустем Умеров, премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент OBOZ.UA.

Армия+ была создана, чтобы уменьшить бумажный документооборот в войске, упростить бюрократические процедуры.

"Не будет больше журнала учета журналов", – заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

У украинских военнослужащих теперь будут стандартизированы шаблоны рапортов, которые можно будет подписать и отправить в несколько кликов онлайн.

Дело в том, что до 50-80% времени командиры тратили на бумажную работу, а ежегодно в армии выписывали около 20 миллионов бумажек и тратили на это 1 миллиард гривен. Электронный рапорт можно будет написать всего за 10 минут.

Использовать Армию+ смогут только военнослужащие ВСУ. Для гражданских доступа и функционала не будет.

Подразделения Министерства внутренних дел, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы будут подключены к новому приложению по запросу от ведомств.

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